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Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz...

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Birinci derece arkeolojik sit alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.
Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz...
Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz... Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz... Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz...


Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışıyla ilgili açıklama yaptı. Sivas Valiliği'nde açıklama yapan Kurum, "1. derece arkeolojik SİT alanlarında yapılan imar barışı başvurularını kabul etmeyeceğiz" dedi.

Kapadokya'da peribacaları bölgesindeki yapıların yıkılmasına ilişkin konuşan "Biz tarihimizi bozacak, kültürümüzü bozacak hiçbir kaçak yapıya izin vermeyeceğimizi daha önce ifade etmiştik. Buna ilişkin yapılan ilk tespitlerde 190 yapı tespit edildi ve 38 yapımız valiliğimiz tarafından yıkıldı. 26'sının da yine tebligatı yapılarak toplamda 64 yapının yıkımını gerçekleştirdik. Kalan yapıların da en kısa zamanda inşallah yıkımlarını gerçekleştireceğiz" ifadesini kullandı. 

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın faaliyet izni almasıyla ilgili değerlendirme yapan Kurum, "Sanayicimize, turizmcimize, inşaat sektörümüze destek verecek çok önemli bir bankayı yeniden hayata geçirmiş oluyoruz" diye konuştu.

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