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Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi

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Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili olarak Çin, ABD ve Fransa'dan açıklama geldi. Fransa, Hindistan'ın saldırısını "meşru" gördüklerini açıkladı.
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi
Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi

Pakistan ve Hindistan arasında gerçekleşen sıcak temaslar sonrasında dünya ülkelerinden peş peşe açıklamalar geldi.

ABD: TERÖR KARŞITI EYLEM

Bakan Pompeo, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlikle ilgili yazılı açıklama yaptı.

 

Pompeo, "Hindistan'ın 26 Şubat'taki terör karşıtı eylemlerinin ardından Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj ile (telefonda) konuştum ve yakın güvenlik iş birliğimize vurgu yaptım." ifadesini kullandı.

"TANSİYON DÜŞÜRÜLSÜN" ÇAĞRISI

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile de telefonda görüştüğünü kaydeden Pompeo, askeri bir gerginliğe yol açmadan mevcut tansiyonun düşürülmesinin önemine dikkati çektiğini belirtti.

Pompeo ayrıca, Pakistanlı mevkidaşına "bu ülkedeki terör gruplarına karşı daha kayda değer adımlar atmaları çağrısında bulunduğunu" bildirdi. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, her iki muhatabına da "askeri çatışmaya girmeden doğudan iletişim halinde olmaları" yönünde çağrı yaptığını da kaydetti.

FRANSA: HİNDİSTAN'IN SALDIRISI MEŞRU!

Fransa'nın, Hindistan'ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ettiği ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırdığı bildirildi.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 14 Şubat'ta Hindistan'daki paramilis konvoyunu hedef alan bombalı saldırı kınandı.

Fransa'nın terörle mücadelede Hindistan'ın yanında yer aldığı ve bu konuda uluslararası toplumu harekete geçirmeye hazır olduğu belirtilen açıklamada, "Fransa, Hindistan’ın sınırda terörizme karşı güvenliğini sağlama konusunda meşruiyetini kabul ediyor ve Pakistan’ı ülkesindeki terörist grupların eylemlerine son vermeye çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

Fransa'nın taraflara itidal çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, iki ülke arasındaki diyaloğun önemine işaret edildi.

ÇİN: TUTUMUMUZ ÇOK NET

Çin Dışişleri Bakanlığı, gerginliğin tırmandığı Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, iki ülkenin Güney Asya’da uzun süreli istikrar ve barışın sürdürülebilmesi yönünde çaba harcamasını umduklarını bildirdi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, başkent Pekin’de düzenlediği basın toplantısında, Hindistan ve Pakistan’a itidal çağrısında bulunarak, "Hindistan ve Pakistan tarafının, soğukkanlılığı sürdürebilmelerini, diyaloğu teşvik edici önlemler almalarını, Güney Asya’nın uzun süreli barış ve istikrarını sağlamak için orta yolda buluşmalarını ve yapıcı çabalar harcamalarını umuyoruz. (Keşmir bölgesinde) son zamanlarda yaşanan bazı gelişmeleri takip ediyoruz. Uluslararası toplum da gelişmeleri takip ediyor. Çin’in bu konudaki tutumu çok net.” diye konuştu.

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