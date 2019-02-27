Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimi için çağrı!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimi için "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.
|İmsak 06:11
|Güneş 07:35
|Öğle 13:22
|İkindi 16:26
|Akşam 18:58
|Yatsı 20:18
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Pakistan-Hindistan gerilimi için "Gerginlikten endişe duyuyoruz, taraflara sağduyu ve itidal çağrısında bulunuyoruz" dedi.
Çavuşoğlu, "Türkiye olarak gerginliğin azaltılmasında her zaman katkı yapma arzusundayız" dedi.