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Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!

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Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!
Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama! Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama! Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın açıklamasından bazı satırbaşları:

 

"Keşmir'de gerçekleşen intihar saldırısına ilişkin Hindistan tarafına iş birliği teklifimizi yineliyoruz. Pakistan'ın planı hiçbir hasar ve zayiat verilmemesi, sadece Pakistan'ın kapasitesini göstermekti."

"HİNDİSTAN GERİLİMİ TIRMANDIRIYOR"

 

Pakistan'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed Syrus Qazi, "Hindistan gerilimi tırmandırıyor. Pakistan ise sorunun barış yoluyla çözülmesini istiyor" dedi.

Syrus Qazi, ayrıca "Türkiye'nin Keşmir krizindeki rolünü mutlulukta karşılıyoruz. Keşmir'de uluslararası barış istiyoruz" dedi. 

İSLAMABAD BÜYÜKELÇİ VEKİLİ DE ÇAĞRI YAPTI

Pakistan, Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia'yı Dışişleri Bakanlığına çağırarak "gerilimi düşürme" çağrısında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, Bakanlığa çağrılan Hindistan'ın İslamabad Büyükelçi Vekili Gaurav Ahluwalia ile görüştü. Görüşmede, Hindistan'ın Keşmir'i ayıran Kontrol Hattı'nda yaptığı sınır ihlallerini kınayan Faysal, Ahluwalia'ya "gerilimi düşürme" çağrısı yaptı.

Bölgede dün yapılan sınır ihlali nedeniyle dört kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Hint güçlerinin, sınırın Pakistan kontrolündeki tarafında sivilleri hedef almaya devam ettiği vurgulandı.

Açıklamada, sınır ihlallerinin 2017'den bu yana bin 970'e ulaştığı ifade edildi.

Ahluwalia'ya, Hindistan tarafından yapılan sınır ihlallerinin bölge barış ve istikrarını da olumsuz etkilediğinin ve gerilimin düşürülmesi gerektiğinin iletildiğine dikkati çekilen açıklamada, Hindistan'ın 2003'te yapılan ateşkes anlaşmasının kurallarına uymaya davet edildiği aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, Hindistan'a Birleşmiş Milletler (BM) Hindistan ve Pakistan Askeri Gözlem Grubuna ve BM Güvenlik Konseyinin Keşmir kararları doğrultusunda çalışmalarını yapması konusunda gerekli izinlerin verilmesi talebinin de iletildiği kaydedildi.

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