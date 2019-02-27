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Başörtüsü skandalı!

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Başörtüsü skandalı!
Fransa'da bir spor mağazası, pazarlamayı planladığı kadınların spor yaparken takabileceği başörtüsünün satışını, bazı bakan, siyasetçi ve aşırı sağcı müşterilerin ırkçı tepkileri nedeniyle iptal etti.
Başörtüsü skandalı! Başörtüsü skandalı! Başörtüsü skandalı!

Spor mağazası Decathlon'un İletişim Direktörü Xavier Rivoire, basına yaptığı açıklamada, internet sitesinde tanıtımı yapılan ve mart ayı itibarıyla pazarlanması planlanan başörtüsünü ırkçı tepkiler sebebiyle satmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Decathlon'dan yapılan açıklamada da bu söz konusu başörtünün bazı kadınların ihtiyacına cevap vermek için üretildiği belirtilerek, satılmak istenen başörtüsü dolayısıyla mağazada çalışan kişilerin hakaret ve tehditlere maruz kaldığı kaydedildi.

Fransa Maliye Bakanı Gerard Darmanin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Kadınların özgürlüğünü ticaret özgürlüğüne tercih ederim." ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanı Agnes Buzyn da "Kadın-erkek eşitliğini kadınların yüzlerini gizlesin diye istemiyoruz. (Başörtüsünün) Ülkemizin değerlerine uygun olmadığını düşünüyorum ancak yasak değil. Bir Fransız markasının başörtüsünü desteklememesini tercih ederdim." dedi.

Merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin sözcüsü Aurore Berge, sosyal medya hesabından, "Bir kadın ve bir vatandaş olarak değerlerimizle ayrılan (Fransız) bir markaya güvenmemeyi tercih ediyorum." mesajını paylaştı.

Demokrasi Hareketi (MoDem) Başkanı François Bayrou da yaptığı açıklamada, Fransız toplumunun geleneksel olarak "yüzü ve vücudu aşırı şekilde gizlemeyi" reddeden bir toplum olduğunu savundu.

Decahtlon, sosyal medya hesabından bu tepkilere, "Bir başörtüden bahsediyoruz, hiçbir zaman yüzü gizlemek söz konusu değil. Karışıklığı önlemek için kullanılan terimlere dikkat edilmeli." şeklinde yanıt verdi.

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