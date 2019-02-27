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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 8. yıl dönümünde eski başbakan Necmettin Erbakan'ı Twitter mesajıyla andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.

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