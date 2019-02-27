Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Şubat 2011'de hayatını kaybeden eski başbakan Necmettin Erbakan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Twitter'dan bir mesajı yayınladı. Erdoğan mesajında, "Vefatının 8. seneidevriyesinde, Türk siyasi hayatının mümtaz isimlerinden, büyük dava adamı ve gönül insanı, 54. Hükümetimizin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı rahmet ve hürmetle yad ediyorum" dedi.
27 Şubat 2019 Çarşamba17 C.Ahir 1440
- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajıKonya'da silahlı kavgaBaşörtüsü skandalı!Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimi için çağrı!Bakan müjdeyi verdi! Çalışmalar tamamlandıDünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldiHDP o ilde başkan adayını değiştirdi!Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz...Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:11 Güneş 07:35 Öğle 13:22 İkindi 16:26 Akşam 18:58 Yatsı 20:18
- 17°C Adana
- 11°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- 3°C Ağrı
- 7°C Amasya
- 5°C Ankara
- 13°C Antalya
- 5°C Artvin
- 12°C Aydın
- 5°C Balıkesir
- BIST: 104.430 -0.62
- Altın: 226,087 -0.21
- Dolar: 5,2926 -0.24
- Euro: 6,0255 -0.14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 8. yıl dönümünde eski başbakan Necmettin Erbakan'ı Twitter mesajıyla andı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ölümünün 8. yıl dönümünde eski başbakan Necmettin Erbakan'ı Twitter mesajıyla andı.
Konya'da silahlı kavgaKonya'nın Ereğli ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Başörtüsü skandalı!Fransa'da bir spor mağazası, pazarlamayı planladığı kadınların spor yaparken takabileceği başörtüsünün satışını, bazı bakan, siyasetçi ve aşırı sağcı müşterilerin ırkçı tepkileri nedeniyle iptal etti.
Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimi için çağrı!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan ile Pakistan arasında yaşanan gerilim ile alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu tarafları itidale davet etti.
Bakan müjdeyi verdi! Çalışmalar tamamlandıAdalet Bakanı Abdulhamit Gül, mağdur odaklı hukuk anlayışı çerçevesinde özellikle istismara ve şiddete uğramış kesimlerin yanında olacak projeleri olduğunu bildirdi.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- "Küçük esnafı batırdı"
- Anneleriyle yemek yedi
- Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek
- Yeni kürkünün fiyatı dudak uçuklattı
- "Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"
- Nusret Hollywood'a transfer oldu
- "Ben şamanım"
- Emre Kınay Belediye Başkan adayı oldu
- Pes dedirten olay!
- 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı
- "Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?
- Üvey oğlu mirastan pay istedi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.