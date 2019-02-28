28 Şubat 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:34Öğle 13:22İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 104.141 -0.90
  • Altın: 225,632 -0.05
  • Dolar: 5,3120 0.13
  • Euro: 6,0392 0.09

Hindistan'a ait helikopter düştü!

»
Hindistan'a ait helikopter düştü!
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopter düştü.
Hindistan'a ait helikopter düştü! Hindistan'a ait helikopter düştü! Hindistan'a ait helikopter düştü!


Hindistan basınının üst düzey savunma yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Cammu Keşmir'de Hindistan'a ait MI-17 tipi askeri helikopter düştü.

 

Yetkililer, olayda 6 Hava Kuvvetleri mensubu ve bir sivilin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 

NDTV haber kanalı, Pakistan'ın, helikopterin düşmesiyle bağlantısı olmadığını savunduğunu duyurdu. 

 

Yetkililer, helikopterin düşme nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. 


Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginlik

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nükleer savaş korkusuNükleer savaş korkusuAsya’nın iki nükleer devi Hindistan ve Pakistan arasında 2 haftadır yükselen tansiyon sıcak çatışmaya dönüştü.
Venezuela'ya gelen 'insani yardım' kamyonundan bakın ne çıktı!Venezuela'ya gelen 'insani yardım' kamyonundan bakın ne çıktı!Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, 23 Şubat’ta Kolombiya’dan Venezuela'ya girmeye çalışırken yakılan bir kamyonda, barikatları oluşturmakta kullanılan araçlar tespit edildiğini açıkladı.
"Leyla'nın laneti" sosyal medyayı salladı!"Leyla'nın laneti" sosyal medyayı salladı!Mısır'da geçen hafta idam edilen 9 gençten biri olan Ahmed Taha Vahdan'ın küçük kızı Leyla'nın mahkeme salonundaki fotoğrafları geçen hafta sosyal medyaya damgasını vurdu.
Hindistan'a ait helikopter düştü!Hindistan'a ait helikopter düştü!Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde Hindistan'a ait bir askeri helikopter düştü.
İsrail'den Gazze'ye hava saldırısıİsrail'den Gazze'ye hava saldırısıİsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir noktayı vurduğu belirtildi.
Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!Pakistan Başbakanı'ndan ilk açıklama!Pakistan Başbakanı İmran Han Hindistan-Pakistan gerilimi hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Dünyayı ayağa kaldıran olay! Peş peşe açıklamalar geldi27 Şubat 2019 Çarşamba 12:39
  • Gerilim sonrası Pakistan'dan yeni hamle27 Şubat 2019 Çarşamba 11:46
  • Keşmir'de gerilim tırmanıyor: Karşılıklı savaş uçakları düşürüldü27 Şubat 2019 Çarşamba 10:25
  • Rusya'dan dünyayı sarsan Venezuela açıklaması!26 Şubat 2019 Salı 13:36
  • Hindistan Pakistan'ı bombaladı26 Şubat 2019 Salı 10:09
  • Trump ve Kim Jong-un Vietnam'da ikinci kez bir araya gelecek!26 Şubat 2019 Salı 09:35
  • Dünyaca ünlü sanatçı Shakira'ya şok!26 Şubat 2019 Salı 08:13
  • Katar açıkladı: BM sözleşmesine aykırı26 Şubat 2019 Salı 08:13
  • PKK yandaşlarından Avrupa Konseyi'ne saldırı26 Şubat 2019 Salı 08:02
  • Pence'den yeni tehdit: Gaspçısın, artık git!26 Şubat 2019 Salı 07:53
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri