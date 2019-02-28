Fatih Terim'den 5 yıllık imza!

Galatasaray taraftarının beklediği anlaşma sonunda gerçekleşti: Fatih Terim, 5 yıl daha Galatasaray'da!



Bip Spor'un haberine göre Fatih Terim'in avukatı Rezan Epözdemir ile görüşen Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak her konuda anlaşmaya vardı. 5 yıllık imza atılırken, anlaşma gelecek hafta TFF'ye de gönderilecek.



Fatih Terim yeni bir taleple bulunmazken, eski kontratla yola devam edilecek. Yıllık 3 milyon Euro karşılığı TL kazanacak olan Terim'in sözleşmesinde tazminat maddesi yok.







GALATASARAY 16 EKİM'DE "2+3 YIL" DEMİŞTİ



Galatasaray, 16 Ekim 2018 tarihinde KAP'a yaptığı bildirimde Fatih Terim ile 2+3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurmuş ve deneyimli hocanın boş mukaveleye imza attığını belirterek medyaya fotoğraf servis etmişti.