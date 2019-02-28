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Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda yaptığı açıklamasında "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder" dedi.
Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler
Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderlerini kabul etti. Beştepe'de basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 20 dakika sürdü. Kabulde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu da hazır bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle;

Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder. Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner

31 MART ÖNCESİ YİNE AYNI OYUN SAHNELENİYOR

Türkiye'de normal şartlarda asla bir arada bulunmaması gereken partileri bir araya getirenlerin amacı herhalde 3-5 belediye başkanlığı veya daha fazla kazanmak olmasa gerek.Seçim dönemleri ülkemizin ve milletimizin birlik ve beraberliğine yönelik saldırıların arttığı dönemlerdir. 31 Mart öncesi de yine bu oyunların sahnelendiğini görüyoruz. İttifakların mahiyetine baktığımızda bu durumu gayet açık tespit edebiliriz.

BİZE İŞTE BUNUN BEDELİNİ ÖDETMEK İSTİYORLAR

Biz Mısır'da ve tüm Kuzey Afrika'da oynanan oyunu gördük ve karşı çıktık. Biz Irak'ta oynanan oyunu gördük ve ağırlığımızı koyduk, bozduk. Biz Suriye'de oynanan oyunu gördük ve sahaya girerek işin gidişatını değiştirdik.Biz Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de, Balkanlar'da oynanan oyunlar karşısında da ilkeli bir duruş sergiliyoruz. Çomak soktuğumuz bu kovanlarda sahnelenen senaryolar birer birer çıkmaza girdikçe, bize karşı husumet de büyüyor. Bize işte bunun bedelini ödetmek istiyorlar

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