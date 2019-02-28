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"Leyla'nın laneti" sosyal medyayı salladı!

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Mısır'da geçen hafta idam edilen 9 gençten biri olan Ahmed Taha Vahdan'ın küçük kızı Leyla'nın mahkeme salonundaki fotoğrafları geçen hafta sosyal medyaya damgasını vurdu.
"Leyla'nın laneti" sosyal medyayı salladı!

Mısır'ın başkenti Kahire'de 2015'te Başsavcı Hişam Berekat'ın konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan sorumlu olmakla suçlanan 9 genç hakkında verilen idam cezası 20 Şubat'ta infaz edildi. 

İdam edilen 9 gençten biri Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) Rehberlik Konseyi Başkan Vekili Muhammed Taha Vahdan'ın oğlu Ahmed Taha Vahdan (30) idi. 

Ahmed Taha, Rana Ceriş ile evlendikten kısa bir süre sonra Şubat 2016'da ortadan kayboldu. Kendisinden bir ay boyunca haber alınamadı. Bir ay sonra Ahmed Taha'nın Kahire'nin güneyinde yer alan ve Mısır'ın en sıkı korunan cezaevi olarak bilinen Akrep'te tutulduğu öğrenildi. 

Zorla alıkonulan Ahmed Taha, Akrep Cezaevi'nde 7 ay hücre hapsinde tutulduktan sonra kendisini, 2015 yazında düzenlenen bombalı saldırı sonucunda öldürülen Hişam Berekat davası sanıkları arasında buldu.

Belki de tek suçu babasının İhvan gibi Mısır'ın en köklü teşkilatının yönetici kadrosunda yer alması olması olan Ahmed Taha, 2013'te yapılan darbeden sonraki süreçte hiçbir İhvan yöneticisinin idam edilmediği ülkede idam edilen ilk teşkilat yöneticisi oğlu oldu. 

CENAZESİNE BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Ahmed Taha, güler yüzlü bir gençti. İdam cezasının infaz edilmesinin ardından cenazesi adli tıp kurumundan alındığında da yüzünde aynı gülümse vardı. Doğduğu İsmailiye kentine götürülerek yüzündeki gülümseme ile orada defnedildi. Rejimin tüm yıldırma ve korkutma çabalarına rağmen cenazesine binlerce kişi katıldı. 

İDAMDAN ÖNCE KIZINA AĞLATAN MEKTUP

İki yıl süren gözaltı, zindan, hücre hapsinin yanı sıra ailesi ile avukatının ifade ettiğine göre işkencelerini de sona erdiren idamından önce Ahmed Taha, küçük kızı Leyla'ya bir mektup yazdı.

Mektubunda, şöyle seslendi kızına:

 

"Kızım...Babasının sevgilisi biricik kızım...Şunu iyi bil ki baban hiçbir suç işlemedi. Benim derdim seni korumak ve sana seni koruyacak bir vatan bırakmaktı, büyük bir hapishane değil. Sana son kez sarılamadığım ve o masum yanaklarından öpemediğim için beni affet. Seni veda ve ayrılıkların olmadığı cennetin kapısında bekleyeceğim. Kıymetlim benim, seni seviyorum."

Küçük Leyla büyüyüp yıllar sonra bu mektubu okuduğunda babasını Sisi rejiminin idam ettiğini anlayacak.

LEYLA'NIN LANETİ ETİKETİ

Mühendis Ahmed Taha'nın eşi Rana Ceriş ile kızı Leyla, son bir haftada sosyal medya platformlarında fotoğrafı en fazla paylaşılan iki isim oldu.

Mahkeme salonunda çekilen iki fotoğraf karesi, Leyla için daha hayatının başında farkında olmadan yaşadığı acıyı yıllar sonra ona özetleyecek en önemli belge olsa gerek.

Tamamen rejimin kontrolündeki Mısır medyasında hiç yer almasa da küçük Leyla ve annesi Rana'nın fotoğrafları Türkiye'den yayın yapan ve Mısır'da ciddi bir seyirci kitlesi bulunan "Mükemmilin" ve "Şark" televizyon kanallarında yayınlandı. 

Mısır'da sosyal medya kullanıcıları tarafından en fazla paylaşılan iki fotoğrafın kahramanı da Leyla'ydı. İlk fotoğraf karesinde annesi Rana, babasının onu görmesi için kızını havaya kaldırıyor. Diğer karede ise genç anne eşine kızlarının dişinin çıkmaya başladığını anlatmaya çalışıyor. 

Sosyal medya kullanıcıları infazların ardından bu iki kareyi "Leyla her gerece size lanet edecek" etiketi ile binlerce defa paylaştı.

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