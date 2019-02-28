Barcelona, Real Madrid'i dağıttı!

Barcelona, Kral Kupası yarı final rövanş maçında Real Madrid'i Santiago Bernabeu'da 3-0 mağlup ederek finale yükseldi.
İlk yarısı golsüz beraberlikle tamamlanan El Clasico'da Barcelona 50. dakikada Luiz Suarez'in golüyle 1-0 öne geçti. 69. dakikada Raphael Varane'nin kendi kalesine attığı golle Barça farkı 2'ye çıkarttı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Luiz Suarez bu kez penaltıdan attığı golle Barcelona'yı Barnabeu'da 3-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barça, 1-1'in rövanşında Real Madrid'i 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Barcelona'nın finaldeki rakibi Valencia ile Real Betis arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.