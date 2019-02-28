Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek

Trabzonspor sermaye artırımından dolayı kasasına girecek olan 100 milyon TL'yi açıkladı.

Gelecek olan kaynağın nelere harcanacağını Kamu aydınlatma Fonu'na bildiren Trabzonspor da maddi anlamda bir rahatlama bekleniyor.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli kararı ile;Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 300.000.000.-TL'ye çıkarılması ile gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları belirlenmişti.

Şirketimiz, finansal borçlarından kaynaklanan faiz ve kur riskinin azaltılmasını ve finansal borç yapılandırmasının daha sağlıklı bir temel üzerinden yürütülmesini sağlamak üzere, vade ve faiz oranı avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda faiz oranlarına ilişkin elde edilecek kazanımlar, finansman giderlerinin azaltılması ve faaliyete ilişkin diğer alınacak önlemler ile birlikte karlılığın artmasını sağlayarak, öz kaynakları güçlendirecek; ayrıca ödeme vadesinde sağlanacak avantajlar ile Şirketimizin likiditesini pozitif yönde etkileyecektir. Söz konusu finansal yeniden yapılanma, Şirketimiz açısından yaşamsal önemi olan UEFA mali kriterlerine uyum sağlamada elzemdir.

Şirketimizin yukarıda açıklamış olduğu finansal hedefleri doğrultusunda 23 Ocak 2019 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranlarının, 23 Ocak 2019 tarihli KAP özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere fasıllar arasında değişiklik yapmak suretiyle aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

- 149.000.000 TL (%74,50) tutarındaki kısmı Şirket'in finansal borç ödemeleri

- 40.000.000 TL (%20) tutarındaki kısmı Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

- 4.000.000 TL (%2) tutarındaki kısmı Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

- 7.000.000 TL (%3,50) Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri,

için kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir. (Haber61)