28 Şubat 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:34Öğle 13:22İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 104.141 -0.90
  • Altın: 225,632 -0.05
  • Dolar: 5,3120 0.13
  • Euro: 6,0392 0.09

Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek

»
Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek
Trabzonspor sermaye artırımından dolayı kasasına girecek olan 100 milyon TL'yi açıkladı.
Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek

Gelecek olan kaynağın nelere harcanacağını Kamu aydınlatma Fonu'na bildiren Trabzonspor da maddi anlamda bir rahatlama bekleniyor.

İşte Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Yönetim Kurulu'nun 27.02.2019 tarihli kararı ile;Şirketimizin 500.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin; tamamı nakden karşılanmak suretiyle (%200 bedelli) 300.000.000.-TL'ye çıkarılması ile gerçekleşecek sermaye artışından elde edilecek fon ile ilgili olarak, Şirket Yönetim Kurulumuzun 23.01.2019 Tarih ve 66 Sayılı Kararı ile sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranları belirlenmişti.

Şirketimiz, finansal borçlarından kaynaklanan faiz ve kur riskinin azaltılmasını ve finansal borç yapılandırmasının daha sağlıklı bir temel üzerinden yürütülmesini sağlamak üzere, vade ve faiz oranı avantajı elde etmeyi hedeflemektedir. Bu hedefler doğrultusunda faiz oranlarına ilişkin elde edilecek kazanımlar, finansman giderlerinin azaltılması ve faaliyete ilişkin diğer alınacak önlemler ile birlikte karlılığın artmasını sağlayarak, öz kaynakları güçlendirecek; ayrıca ödeme vadesinde sağlanacak avantajlar ile Şirketimizin likiditesini pozitif yönde etkileyecektir. Söz konusu finansal yeniden yapılanma, Şirketimiz açısından yaşamsal önemi olan UEFA mali kriterlerine uyum sağlamada elzemdir.

Şirketimizin yukarıda açıklamış olduğu finansal hedefleri doğrultusunda 23 Ocak 2019 tarih ve 66 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenmiş olan sermaye artışından elde edilecek fonun kullanım yerleri ve oranlarının, 23 Ocak 2019 tarihli KAP özel durum açıklamamızda da belirtildiği üzere fasıllar arasında değişiklik yapmak suretiyle aşağıdaki şekilde revize edilmesine,

- 149.000.000 TL (%74,50) tutarındaki kısmı Şirket'in finansal borç ödemeleri

- 40.000.000 TL (%20) tutarındaki kısmı Futbolcu ücretleri, kulüplere bonservis ödemeleri, teknik kadro ücretleri ve diğer çeşitli borçlara ilişkin ödemeler

- 4.000.000 TL (%2) tutarındaki kısmı Vergi ve Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarına ilişkin ödemeler

- 7.000.000 TL (%3,50) Çeşitli tedarikçi borçlarına ilişkin ödemeler ve işletme sermayesi ödemeleri,

için kullanılmasına karar verilmiştir.

Kullanım yerlerine ilişkin fasıllar arasında Yönetim Kurulu kararı ile geçiş yapılabilecektir. (Haber61)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecekTrabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecekTrabzonspor sermaye artırımından dolayı kasasına girecek olan 100 milyon TL'yi açıkladı.
Barcelona, Real Madrid'i dağıttı!Barcelona, Real Madrid'i dağıttı!Barcelona, 1-1'in rövanşında deplasmanda Real Madrid'i 3-0 mağlup etti ve Kral Kupası'nda finale yükseldi.
Fatih Terim'den 5 yıllık imza!Fatih Terim'den 5 yıllık imza!Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalandı.
F.Bahçe soyunma odasında tarihi konuşma!F.Bahçe soyunma odasında tarihi konuşma!Fenerbahçe, Beşiktaş deplasmanında ikinci yarıda bulduğu 3 golle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Ersun Yanal'ın 3-0 geride girdikleri devre arasında yaptığı konuşma ortaya çıktı..
Güneş'ten İSTİFA açıklamasıGüneş'ten İSTİFA açıklamasıBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: "İstifayı düşündüğüm iddiası tamamen yalandır..."
Kupada Ümraniye fırtınası!Kupada Ümraniye fırtınası!Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor, 0-0'lık ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen ilk takım oldu.
  • Karius için şok sözler! "Çuvaldan hallice"26 Şubat 2019 Salı 10:11
  • Hem Beşiktaş hem G.Saray aynı durumu yaşadı!26 Şubat 2019 Salı 09:50
  • Burak Yılmaz: 'Bize yakışmadı! 3-0'dan 3-3 olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:18
  • Derbi sonrası flaş sözler! 'F.Bahçe ile şaka olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:17
  • Şenol Güneş'ten Fenerbahçe itirafı!26 Şubat 2019 Salı 08:17
  • Ersun Yanal devre arasını anlattı!26 Şubat 2019 Salı 08:16
  • Tolgay: 'Beşiktaş taraftarına mesajım var...'26 Şubat 2019 Salı 08:16
  • Fenerbahçe 59 yıl sonra bir ilki yaşadı!26 Şubat 2019 Salı 08:14
  • Derbide skor 3-0'ken olay şarkı!26 Şubat 2019 Salı 08:10
  • Derbi gibi derbi! Vodafone Park'ta gole doyduk26 Şubat 2019 Salı 05:51
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri