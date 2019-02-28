İstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktık

Seçim gündemine kilitlenen Türkiye’de gözden kaçmaması gereken mesele... Üniversite eğitimini yarıda bırakanların sayısı son bir yılda yüzde 92 artışla 408 bine ulaştı. Kampüsü terk etme nedenleri arasında ilk sırayı ‘Geçinemiyoruz’ aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı istatistiklerine göre, Türkiye’de üniversite öğrenimini yarım bırakan öğrencilerin sayısında son 5 yılda ciddi bir artış yaşandı.

İstatistiklere göre, son 5 yılda 1 milyon 115 bin 530 öğrenci kayıt yaptırdığı üniversitelerinden kaydını ya sildirdi ya da dondurdu. 2013-2014 eğitim öğretim döneminde bu sayı 135 bin iken, 2014-2015 döneminde 161 bin, 2015-2016’da 197 bin ve 2016-2017 döneminde ise 212 bin oldu. 2017-2018 döneminde ise oldukça yüksek bir artış yaşandı. Öyle ki, son dönemde üniversiteyi bırakan öğrenci sayısı bir önceki yıla göre yüzde 92.2 artış ile 408 bin sayısını geçti.

Eğitim-Sen Genel Sekreteri Özgür Bozdoğan, bu artışın nedenleri arasında istihdam olanağı azalan bölümlerin olduğunu aktardı. Türkiye’de öğrencilerin üniversiteyi yarıda bırakmasının birkaç temel nedeni olduğuu belirten Bozdoğan, bunlardan birisinin de üniversitelerde planlama ile ilgili sıkıntıların devam etmesi olduğunu kaydetti. Bozdoğan, “Türkiye’de üniversite bölümlerinin kontenjan planlaması ile ilgili sıkıntılar söz konusu. Üniversite öğrencileri eğitimleri sırasında bölümlerinin istihdam olanaklarını da gözden geçiriyor. İstihdam olanağı azalan bölümlerde kayıt dondurma daha çok yaşanırken, tıp fakültelerinde kaydını donduran ya da silen öğrenci neredeyse hiç yok” değerlendirmesinde bulundu. Bozdoğan ayrıca, maddi sıkıntı yaşayan öğrencilerin de üniversite öğrenimini yarıda bıraktığına dikkat çekti.

DW Türkçe’nin haberinde, maddi nedenlerle üniversite öğrenimini yarıda bırakan bir öğrenci ile de röportaj gerçekleştirildi. Kadir ismindeki öğrenci, kaynakçı olarak çalışan bir babanın dört çocuğundan biri. Babasının işini kaybetmesinin ardından Kocaeli Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü’ndeki öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan Kadir, “ Babamın işini kaybetmesinin ardından ekonomik durum elvermeyince okulu yarıda bırakmak durumunda kaldım ” şeklinde konuştu.

Bir kişilik kadroya 6 bin 198 kişi başvurdu

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Türkiye genelinde İş-Kur üzerinden farklı iş kollarında 3 bin 243 personel alımı dün çekilen kuralarla gerçekleştirildi. Zonguldak’ta da 38 kişilik kadro açıldı. Açılan kadrolara da toplam 9 bin 290 kişi başvurdu. En çok başvuru ise 1 kişilik kontenjan ayrılan temizlik görevlisine oldu. En az ilkokul mezunu olması özelliği aranan temizlik görevlisi kadrosuna da 6 bin 198 kişi başvurdu. Noter huzurunda yapılan kurada, alınacak kişi sayısının 4 katı kadar asil ve yedek seçildi. Kurada çıkanlar arasında daha sonra belirlenecek tarihte yapılacak mülakatı geçenlerin iş başı yapacağı açıklandı.



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