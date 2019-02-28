28 Şubat 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:34Öğle 13:22İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 3°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 104.141 -0.90
  • Altın: 225,632 -0.05
  • Dolar: 5,3120 0.13
  • Euro: 6,0392 0.09

İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

»
İşadamı İnan Kıraç, kendisini Fransa Savunma Bakanı Le Drian olarak tanıtan dolandırıcıya 4,1 milyon avro (25 milyon lira) kaptırdı.
İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi? İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi? İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

Türkiye, işadamı İnan Kıraç’ın kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcıya 4,1 milyon Euro (25 milyon Türk Lirası) kaptırmasını konuşuyor. Dolandırıcılık bir yana bir dönem ‘derin devlet’, ‘derin Galatasaray’ olarak anılan Kıraç’ın hangi bağlantı ve ilişkileri sonucu Fransa devletine açıktan para vermeyi kabul ettiği merak ediliyor.

 

ÇİN BANKASINA YATIRDI

İşin dolandırıcılık boyutu şu şekilde: 2-2,5 yıl önce kendini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian (Drian halen Dışişleri Bakanı) olarak tanıtan Fransız dolandırıcı, terör örgütü DEAŞ’ın rehin aldığı gazetecileri kurtarmak için para istedi. Skype üzerinden yapılan görüntülü görüşmede Le Drian’a tıpatıp benzeyen özel maske takan dolandırıcı, Kıraç’ı fidye ödemeye ikna etti ve 4,1 milyon avro Çin bankasına yatırıldı. Uluslararası dolandırıcılıkta birçok ülkeden ünlü işadamları ve siyasetçiler de bu tuzağa düştü.

 

NOEL’DE TEYİT EDEMEDİ

Ulaşılan bilgilere göre dolandırıcılık DEAŞ’ın kafa kesme ve adam yakma görüntüleriyle dehşet saçtığı dönemlere denk geliyor. Le Drian maskesi takan kişi, rehinelerin hayatı söz konusu olduğu için parayı ‘acil’ istedi. Hatta rehineler kurtarıldıktan sonra paranın bir şekilde geri ödeneceğini taahhüt etti. Kıraç Noel tatilinde Fransa’daki resmi kuruluşlar kapalı olduğu için teyit etme imkanı bulamadı ve parayı hemen ödedi.

HEPSİ FRANSA’YLA İLİŞKİLİ

Dolandırıcıların özellikle Fransa devletiyle ilişkili işadamı ve siyasetçileri detaylı bir şekilde araştırıp bulduğu ifade ediliyor. Hatta Afrika’dan tuzağa düşen birçok lider, hem komik duruma düşmemek hem Fransa’yla ilişkilerinin ortaya çıkmaması için sessiz kaldı. Dolandırıcılar, Le Drian gibi davranarak toplamda 80 milyon Euro’nun üzerinde para topladı. Gelen bilgilere göre Kıraç da Galatasaray ve Galatasaray Lisesi üzerinden ‘radara’ takıldı.

KIRAÇ ÖRTÜLÜ ÖDENEK Mİ

Kıraç’ın medyadaki dostlarının, Kıraç ve Fransa devletinin arasındaki bu gizemli ilişkiyi gözardı edip uluslararası dolandırıcılığı ‘hayırseverlik’ ve ‘mağduriyet’ üzerinden tartışması dikkat çekti. Ancak, ‘derin işadamı’ Kıraç’ın Fransa’nın örtülü operasyonu için neden para vermeye razı olduğu ortada büyük bir soru olarak duruyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?İşadamı İnan Kıraç, kendisini Fransa Savunma Bakanı Le Drian olarak tanıtan dolandırıcıya 4,1 milyon avro (25 milyon lira) kaptırdı.
İstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktıkİstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktıkSeçim gündemine kilitlenen Türkiye’de gözden kaçmaması gereken mesele... Üniversite eğitimini yarıda bırakanların sayısı son bir yılda yüzde 92 artışla 408 bine ulaştı. Kampüsü terk etme nedenleri arasında ilk sırayı ‘Geçinemiyoruz’ aldı.
Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederlerErdoğan: Biz tökezlersek bayram ederlerCumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğulu kanaat önderleriyle buluştuğu toplantıda yaptığı açıklamasında "Biz tökezlersek coğrafyamızdaki tüm insanları birbirlerine kırdırmak için her gün yeni oyunlar çevirenler bayram eder" dedi.
Fidan çok net uyardı: Hazır olmalıyız!Fidan çok net uyardı: Hazır olmalıyız!Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Dr. Hakan Fidan, ''Bölgesel Güvenlik Değerlendirmesi'' konulu konferans vermek üzere YÖK'te akademisyenlerle bir araya geldi.
TOKİ'den yatay mimari atağıTOKİ'den yatay mimari atağıTOKİ Başkanı Ömer Bulut, Erdoğan'ın ortaya koyduğu şehircilik kriterleri doğrultusunda, insanları toprakla daha çok buluşturan, mahalle kültürünü yaşatacak, komşuluk ilişkilerini canlı tutacak yatay mimari anlayışıyla konutlar üreteceklerini söyledi.
Akdeniz'de çalışmalar başlıyorAkdeniz'de çalışmalar başlıyorAkdeniz'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapacak olan Rowan Norway platformu, Adana'nın Karataş ilçesinde demirledi. Kuzupınarı-1 kuyusundaki çalışmalar ise 4 ay sürecek.
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı27 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  • Konya'da silahlı kavga27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
  • Başörtüsü skandalı!27 Şubat 2019 Çarşamba 15:02
  • Türkiye'den Pakistan-Hindistan gerilimi için çağrı!27 Şubat 2019 Çarşamba 13:40
  • Bakan müjdeyi verdi! Çalışmalar tamamlandı27 Şubat 2019 Çarşamba 13:03
  • Bakan Kurum açıkladı: Kabul etmeyeceğiz...27 Şubat 2019 Çarşamba 12:16
  • PTT Genel Müdürü görevden alındı27 Şubat 2019 Çarşamba 11:31
  • FETÖ’cü eski yüzbaşı böyle yakalandı27 Şubat 2019 Çarşamba 10:07
  • Şanlıurfa'da telefon çetesi çökertildi27 Şubat 2019 Çarşamba 09:24
  • FETÖ'nün kilit ismi itirafçı oldu27 Şubat 2019 Çarşamba 08:30
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri