İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

İşadamı İnan Kıraç, kendisini Fransa Savunma Bakanı Le Drian olarak tanıtan dolandırıcıya 4,1 milyon avro (25 milyon lira) kaptırdı.

Türkiye, işadamı İnan Kıraç’ın kendisini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian olarak tanıtan bir dolandırıcıya 4,1 milyon Euro (25 milyon Türk Lirası) kaptırmasını konuşuyor. Dolandırıcılık bir yana bir dönem ‘derin devlet’, ‘derin Galatasaray’ olarak anılan Kıraç’ın hangi bağlantı ve ilişkileri sonucu Fransa devletine açıktan para vermeyi kabul ettiği merak ediliyor.

ÇİN BANKASINA YATIRDI

İşin dolandırıcılık boyutu şu şekilde: 2-2,5 yıl önce kendini Savunma Bakanı Jean-Yves Le Drian (Drian halen Dışişleri Bakanı) olarak tanıtan Fransız dolandırıcı, terör örgütü DEAŞ’ın rehin aldığı gazetecileri kurtarmak için para istedi. Skype üzerinden yapılan görüntülü görüşmede Le Drian’a tıpatıp benzeyen özel maske takan dolandırıcı, Kıraç’ı fidye ödemeye ikna etti ve 4,1 milyon avro Çin bankasına yatırıldı. Uluslararası dolandırıcılıkta birçok ülkeden ünlü işadamları ve siyasetçiler de bu tuzağa düştü.

NOEL’DE TEYİT EDEMEDİ

Ulaşılan bilgilere göre dolandırıcılık DEAŞ’ın kafa kesme ve adam yakma görüntüleriyle dehşet saçtığı dönemlere denk geliyor. Le Drian maskesi takan kişi, rehinelerin hayatı söz konusu olduğu için parayı ‘acil’ istedi. Hatta rehineler kurtarıldıktan sonra paranın bir şekilde geri ödeneceğini taahhüt etti. Kıraç Noel tatilinde Fransa’daki resmi kuruluşlar kapalı olduğu için teyit etme imkanı bulamadı ve parayı hemen ödedi.

HEPSİ FRANSA’YLA İLİŞKİLİ

Dolandırıcıların özellikle Fransa devletiyle ilişkili işadamı ve siyasetçileri detaylı bir şekilde araştırıp bulduğu ifade ediliyor. Hatta Afrika’dan tuzağa düşen birçok lider, hem komik duruma düşmemek hem Fransa’yla ilişkilerinin ortaya çıkmaması için sessiz kaldı. Dolandırıcılar, Le Drian gibi davranarak toplamda 80 milyon Euro’nun üzerinde para topladı. Gelen bilgilere göre Kıraç da Galatasaray ve Galatasaray Lisesi üzerinden ‘radara’ takıldı.

KIRAÇ ÖRTÜLÜ ÖDENEK Mİ

Kıraç’ın medyadaki dostlarının, Kıraç ve Fransa devletinin arasındaki bu gizemli ilişkiyi gözardı edip uluslararası dolandırıcılığı ‘hayırseverlik’ ve ‘mağduriyet’ üzerinden tartışması dikkat çekti. Ancak, ‘derin işadamı’ Kıraç’ın Fransa’nın örtülü operasyonu için neden para vermeye razı olduğu ortada büyük bir soru olarak duruyor.

KAYNAK: YENİ ŞAFAK