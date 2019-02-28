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Peygamber efendimize hakaret eden öğretmene sahip çıktı!

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Hollanda'da Türk kökenli vekil Dilan Yeşilgöz, Hz Muhammed (S.A.V)'e hakaret eden öğretmeni savundu.
Peygamber efendimize hakaret eden öğretmene sahip çıktı!
Peygamber efendimize hakaret eden öğretmene sahip çıktı! Peygamber efendimize hakaret eden öğretmene sahip çıktı! Peygamber efendimize hakaret eden öğretmene sahip çıktı!

Hollanda'da bir ortaokulda, Hz. Muhammed'e (SAV) hakaret eden bir öğretmen açığa alındı. Okul yönetimi öğretmenin yaptığı skandal açıklamalarından dolayı açığa alındığını duyurdu.

 

Hollanda'da bu karar, siyasette tartışmalara yol açtı. Başta hükümet ortakları olmak üzere, meclisteki bazı partiler, eğitmenin açığa alınmasını "düşünce özgürlüğüne müdahale" olarak değerlendirdi.

PKK SEVİCİ TÜRK KÖKENLİ VEKİL KARŞI ÇIKTI

 

Türkiye'nin Ermeni soykırmı yaptığını kabul eden ve PKK sempatisi ile bilinen VVD Milletvekili Dilan Yeşilgöz, teknik eğitmenin açığa alınmasını "saçmalık" olarak değerlendirdi. Türkiye kökenli milletvekili, Twitter mesajında şunları dile getirdi:

"Hangi yasa ya da kurala göre bir öğretmen, bir peygamber hakkında eleştiri yapamaz? Bir öğretmen neden 'Muhammed'e hakaret ettiği için' açığa alındı? Saçmalık bu. Ve çocuklara özgürlük hakkında bir şeyler öğretme konusunda büyük bir fırsat kaçırıldı."

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