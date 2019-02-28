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Tarihi zirve krizle bitti!

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ABD yönetimi, Başkan Donald Trump ve Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamadığını açıkladı.
Tarihi zirve krizle bitti!
Tarihi zirve krizle bitti! Tarihi zirve krizle bitti! Tarihi zirve krizle bitti!

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, toplantının kısa sürdüğü, iki liderin anlaşma sağlayamadığı, Trump ve Kim Jong-un'un basın toplantısı düzenlemeyerek otelden ayrıldıkları duyuruldu.

 

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında Vietnam'da yapılan zirvenin ikinci günü kapsamında bu sabah görüşmelere başlamıştı. Baş başa görüşme öncesi iki lider sıcak mesajlar vermişti. Trump, "Kuzey Kore ile nükleer anlaşma yapma konusunda acele etmeyeceğim. Önemli olan doğru bir anlaşma yapmak" derken, Kuzey Kore lideri Kim ise, "Harika bir diyaloğumuz var ve bugün çok iyi bir sonuç çıkması için elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuşmuştu.

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