Meteoroloji'den üç farklı uyarı!

Hava durumu dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklar konusunda vatandaşları uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), zirai don, kuvvetli rüzgar ve yoğun kar yağışı hususlarında bazı tahminlerini paylaştı. Hava sıcaklıklarının özellikle iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağını vurgulayan MGM, diğer yerlerin ise mevsim normallerinde seyredeceğini tahminlerine ekledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Marmara'nın kuzeydoğu kıyıları, Karadeniz kıyı kesimleri ve Güneydoğu Anadolu ile Hatay ve Osmaniye çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile gece saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın; genellikle kuzey ve kuzeybatı, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Ülkemizin büyük bir kesiminde devam eden kar yağışlarının; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis, Muş çevreleri ile Siirt (Şirvan, Pervari) ve Şırnak’ın (Beytüşşebap, Uludere) doğu, Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yoğun (25-50 cm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile tipi şeklindeki yağışın sebep olacağı ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Batı Karadeniz'de güney ve güneybatı, Kıyı Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusunda kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (30-80 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, yağış alan yerlerde tipi şeklinde kar yağışı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ZİRAİ DON UYARISI: Bu gece ve yarın gece zirai faaliyetlerin başladığı Balıkesir, İzmir ve Aydın'ın iç kesimleri ile Manisa il genelinde hafif, yüksek kesimlerinde yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden üreticilerimizin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, doğusunun sabah saatlerinde hafif olmak üzere yağmur ve karla karışık yağmurlu yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Gece saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi ile Balıkesir çevrelerinde zirai don hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 9°C

Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur, yer yer hafif kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 8°C

Çok bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (50-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 9°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz ile Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri hafif kar yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

BURDUR °C, 5°C

Çok bulutlu, zamanla az bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir, Çankırı, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas ve Karaman çevreleri ile Niğde'nin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 3°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 3°C

Çok bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı, kıyı kesimlerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; akşam saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yağmurlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve hafif kar yağışlı

ÇORUM °C, 4°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Şırnak’ın doğu (Beytüşşebap, Uludere) ve Van’ın güneybatı (Gevaş, Bahçesaray, Çatak, Gürpınar) ilçelerinde yer yer yoğun (25-50 cm) olması bekleniyor.

ERZURUM °C, -4°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı hafif kar yağışlı

MUŞ °C, -3°C

Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, güneybatısında yer yer yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar Siirt'in doğu (Şirvan, Pervari) ve Batman’ın Sason ilçelerinde yer yer yoğun (25-50 cm) kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri yer yer kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışı yağmurlu, doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor, Yağışların; gece saatlerine kadar doğusunda yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı