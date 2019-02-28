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Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok

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Davutoğlu hareketi ile ilgsinin olmadığını söyleyen Gökçek, parti kurma iddialarını net bir dille yalanladı.
Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok
Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok

Son günlerde, 31 Mart seçim gündemi kadar konuşulan bir başka konu var. O da Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Abdullah Gül gibi AK Parti'de siyaset yapmış isimlerin, parti kuracağı iddiası...

Ahmet Davutoğlu'nun, Abdullah Gül'den ayrı olarak kendi ekibiyle başka bir parti kuracağının medyada yer alması sonrası, bu harekete eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in de destek verdiği iddia edildi.

Melih Gökçek, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla, söz konusu iddiaları net bir şekilde yalanladı.

"CENAZE HARİCİNDE BİR ARAYA GELMEDİM"

Gökçek konuyla ilgili olarak şunları ifade etti: "Ahmet Davutoğlu'nun kuracağı parti ile ilgili zorlama bir haberle beni ilgilendirmişler.

Bir ortak arkadaşımızın cenazesinde bulunmamız, bizim Davutoğlu ile parti kurduğumuza delil olarak yetmiş.

Kamuoyu bilmelidir ki, Ahmet Davutoğlu hareketi ile iğne ucu kadar ilgim yoktur. Belediye başkanlığını bıraktıktan sonra, Davutoğlu ile düğün ve cenaze haricinde bir kere bile bir araya gelmedim."

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