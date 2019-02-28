28 Şubat 2019 Perşembe17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:10Güneş 07:34Öğle 13:22İkindi 16:27Akşam 19:00Yatsı 20:19
    • 12°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 2°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 104.665 0.50
  • Altın: 226,843 0.49
  • Dolar: 5,3203 0.16
  • Euro: 6,0644 0.42

Kira gelir beyanı yarın başlıyor

»
1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.
Kira gelir beyanı yarın başlıyor
Kira gelir beyanı yarın başlıyor Kira gelir beyanı yarın başlıyor Kira gelir beyanı yarın başlıyor

Geçen yıl iş yeri ve meskeninden kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor. 2018'de kiraladığı konuttan 4 bin 400 TL'nin, iş yerinden ise 34 bin liranın üzerinde kira geliri olanlar 25 Mart'a kadar beyan vermek zorunda.

 

Türkiye genelinde milyonlarca gayrimenkul sahibini ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak. Kira gelir beyan dönemi, her yıl olduğu gibi bu sene de 1 Mart'ta başlayıp 25 Mart'ta sona erecek.

Kira gelirlerinde 1 Ocak-31 Aralık 2018 dönemi için istisna oranlar konutta 4 bin 400 TL, iş yerinde ise 34 bin TL olarak belirlendi. 

İstisna haddinin üzerinde konut geliri elde edenler bu istisna oranı düştükten sonra beyanname verecek. İstisna oranı sadece bir konutta kullanılabildiği için birden fazla konuttan kira geliri elde edenlerin buna dikkat etmesi gerekecek. Öte yandan iş yeri kira gelirinde beyan sınırı geçilmesi durumunda istisna oranı düşülmeyecek.

Vatandaşlar internette "www.gib.gov.tr" adresi üzerinden "Hazır Beyan Sistemi"ne giriş yapıp kendileri için hazırlanmış beyanlarını onaylayarak veya üzerinde gerekli değişiklikleri yaparak hızlı ve kolay bir şekilde kira beyanlarını verebilecek. Ayrıca ikametgahın bulunduğu bölgedeki vergidairesine de beyanname verilebilecek. 

İnternet kullanamayan veya vergi dairesine gidemeyen 60 yaş üzeri mükellefler, okuma yazma bilmeyenler ile engelli ve hastalar "444 0 189" numaralı Vergi İletişim Merkezi'nden yardım isteyebilecek. Bu kimselere randevu sistemine göre Maliye Bakanlığından bir memur yardımcı olacak. Kira gelirlerinden kişiye tahakkuk eden vergiler mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenebilecek. 

VERİLMEYEN VEYA YANLIŞ VERİLEN BEYANLARA CEZA

Gayrimenkul uzmanı Hatice Kolçak, yaptığı açıklamada, kira gelirlerini beyan etmeyenlerin, eksik ve yanlış beyan verenlerin istisna oranından faydalanamayacağını belirterek, bu kimselere usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası uygulandığını söyledi. 

Usulsüzlük ve vergi ziyaı cezası ile karşılaşmamak için kira geliri elde edenlerin dönem içerisinde beyanlarını vermesinin önemine dikkati çeken Kolçak, "Evini veya iş yerini kiralayanların ne kadar gelir elde ettiği, Hazine ve Maliye Bakanlığınca tapu, elektrik, doğal gaz, su abonelikleri ile banka, PTT, sigorta gibi kurumlardan alınan bilgiler doğrultusunda kolayca tespit edilebiliyor." dedi. 

Anne, baba, çocuk, kardeş, büyük anne, büyük babaya bedelsiz verilen konutlar için kira beyanı verilmeyeceğini ifade eden Kolçak, ancak bu uygulamanın bir adet konutla sınırlı olduğunu bildirdi. 

Kolçak, "Bir konuttan fazla aynı kişiye konut tahsis edilmesi durumunda emsal bedel uygulaması yapılması gerekiyor. Bu da konutun emlak vergi değerinin yüzde 5’ine denk geliyor. Hala, teyze, amca gibi akrabalara verilen bedelsiz konutlar için emsal kira uygulaması yapılması gerekiyor." diye konuştu. 

"ELDE EDİLEN TUTAR KOLAYCA TESPİT EDİLEBİLİYOR"

Kolçak, kira gelirlerinin vergilendirilmesi için ev veya iş yerinin kirasının nakden veya ayni olarak tahsil edilmiş olması gerektiğini belirterek, kiranın TL, döviz veya çek olarak alınmasının nakden tahsil edilmesi manasına geldiğini söyledi. 

Kiraların geçmiş yıllara ait de olsa tahsil edildiği senenin geliri olarak dikkate alınacağını dile getiren Kolçak, "Gelecek yıllara ilişkin peşin tahsil edilen kira bedelleri ise ödemenin yapıldığı yılın değil, gelirin ilgili olduğu yılın hasılatı olarak kabul edilir." diye konuştu. 

Kolçak, istisna tutarlardan düşük kira geliri elde edenlerin vergi dairesinde mükellefiyet kaydı açtırmasına ve beyanname vermesine gerek olmadığının altını çizdi. 

 
Kira gelirlerini söz konusu dönemde beyan etmeyenlerin veya eksik beyan edenlerin istisna tutarlardan yararlanamayacağını vurgulayan Kolçak, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak, idarece bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan edilmeyen veya süresinde verilen beyannamede yer almayan konut kirası gelirlerini, süresinden sonra verilen beyanname ile beyan edenler söz konusu istisnadan yararlanabilecek olup, vergi ziyaı cezası kesilmeden yalnızca bir kat usulsüzlük cezası ve pişmanlık zammı öder. Konut ve iş yeri kira gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanır." 

Kolçak, vergi beyan sırasında götürü gider yöntemini seçenlerin hiçbir giderleri olmasa bile yüzde 15 gider düşebileceğini sözlerine ekledi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kira gelir beyanı yarın başlıyorKira gelir beyanı yarın başlıyor1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.
Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokMelih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokDavutoğlu hareketi ile ilgsinin olmadığını söyleyen Gökçek, parti kurma iddialarını net bir dille yalanladı.
Kritik veri açıklandı!Kritik veri açıklandı!TÜİK'e göre, ihracat ocakta yıllık yüzde 5,9 artarak 13 milyar 170 milyon dolar, ithalat yüzde 27,2 azalarak 15 milyar 673 milyon dolar oldu.
Meteoroloji'den üç farklı uyarı!Meteoroloji'den üç farklı uyarı!Bölgelere dair hava durumu verilerini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son dakika değişikliklerine karşı önemli uyarılarda bulundu.
Çocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen babaÇocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen babaÇocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen baba
2 ilde eğitime kar engeli!2 ilde eğitime kar engeli!Ağrı ve Elazığ'da geceden başlayan kar yağışının etkili olması nedeniyle bugün için kent genelindeki tüm okullar tatil edildi.
  • Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili açıklama28 Şubat 2019 Perşembe 08:23
  • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu28 Şubat 2019 Perşembe 08:22
  • İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?28 Şubat 2019 Perşembe 07:01
  • İstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktık28 Şubat 2019 Perşembe 06:51
  • Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler28 Şubat 2019 Perşembe 06:42
  • Fidan çok net uyardı: Hazır olmalıyız!28 Şubat 2019 Perşembe 06:40
  • TOKİ'den yatay mimari atağı28 Şubat 2019 Perşembe 06:39
  • Akdeniz'de çalışmalar başlıyor28 Şubat 2019 Perşembe 06:29
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erbakan mesajı27 Şubat 2019 Çarşamba 15:32
  • Konya'da silahlı kavga27 Şubat 2019 Çarşamba 15:04
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri