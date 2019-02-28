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İsrail'e kötü haber!

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İsrail'e kötü haber!
BM İnsan Hakları Soruşturması, geçen sene 189 Filistinlinin protestolar sırasında öldürülmesinin savaş suçu sayılabileceğini duyurdu.
İsrail'e kötü haber! İsrail'e kötü haber! İsrail'e kötü haber!

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nde İsrail güçlerinin geçtiğimiz yıl Gazze Şeridi'ndeki faaliyetleri hakkındaki soruşturmanın detayları açıklandı. Raporda İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde 189 Filistin vatandaşını katlettiği ve bu rakamın savaş suçuna eş değer olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nde protesto gösterileri yapan Filistinliler'in İsrail güçlerine tehdit oluşturulmadığı belirtilen rapor için Birleşmiş Milletleri Paneli'nde Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından uygulanan katliamın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşınması gerektiği vurgulandı.

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