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Pakistan'ın Hindistan kararı sonrası Katar'dan kritik adım!

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Katar Sivil Havacılık Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, Pakistan'ın hava sahasını kapatması üzerine Katar'dan Pakistan'a yapılan tüm ticari uçuşların askıya alındığı belirtildi.
Pakistan'ın Hindistan kararı sonrası Katar'dan kritik adım!
Pakistan'ın Hindistan kararı sonrası Katar'dan kritik adım! Pakistan'ın Hindistan kararı sonrası Katar'dan kritik adım! Pakistan'ın Hindistan kararı sonrası Katar'dan kritik adım!

Katar tarafından yapılan açıklamada, yolcuların ve uçakların güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı ve konunun yakından takip edileceği aktarıldı.

 

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilimin ardından Pakistan tüm hava sahasını kapatmıştı.

HİNDİSTAN İLE PAKİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

 

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerginlik, Hindistan'da 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da bu sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapattı, Hindistan ise bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

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