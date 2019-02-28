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Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme!

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Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu.
Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme!
Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme! Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme! Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme!

Geçtiğimiz günlerde 44 Hint askerinin öldürülmesiyle başlayan başlayan kriz dün savaş uçaklarının düşürülmesiyle zirveye çıkmıştı. Hindistan 44 askerinin Pakistan tarafından öldürüldüğünü iddia etmiş, ancak Pakistan bu suçlamayı kesin bir dille reddetmişti.

 

Aradan geçen kısa bir süre sonra, Hint savaş uçakları Pakistan sınırlarına girmiş, havalanan Pakistan jetleri Hint uçaklarına müdahale etmişti. İt dalaşında Hindistan savaş uçakları bombalarını Pakistan topraklarına bırakmıştı. Dün ise kriz zirveye çıkmış, Pakistan, Hindistan savaş uçaklarını vurup düşürmüştü.

GERİLİM BUGÜNE SIÇRADI

 

İki ülke arasındaki gerilim bugün de devam ediyor. Pakistan Ordusu'na ait savaş uçakları, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştı. Hindistan savaş uçakları, Pakistan jetlerini Keşmir bölgesi üzerinde engellendi.

PAKİSTAN: YAKALADIĞIMIZ HİNTLİ PİLOTU TESLİM EDECEĞİZ

Pakistan Başbakanı İmran Han, esir Hintli pilotu barış göstergesi olarak cuma günü serbest bırakacaklarını duyurdu.

İmran Han ayrıca, Hindistan'la gerilimin azaltılmasında rol oynaması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayacağını açıkladı.

RUSYA: ARABULUCULUK YAPMAYA HAZIRIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova yönetiminin savaşın eşiğine gelen Hindistan ve Pakistan arasında arabuluculuk etmeye hazır olduğunu söyledi.

HİNDİSTAN BAŞBAKANI İLK KEZ KONUŞTU

Hindistan Halk Partisi (BJP) mensuplarına video konferans yoluyla hitap eden Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pakistan-Hindistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Modi, "Düşman, terör saldırılarıyla bizi istikrarsızlaştırmaya çalışıyor. Bizim ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Onların planlarının karşısında kaya gibi sağlam duracağız" diye konuştu.

Muhalefetin hükümete "Pakistan'ın saldırılarına yetersiz karşılık verdiği" yönündeki eleştirilerine de değinen Modi, Hindistan ordusunun saldırılara karşı görevini yerine getirdiğini savunarak "Düşmanlarımıza bizi suçlama imkanı sağlamamalıyız. Hindistan, birlik içinde yaşayacak ve savaşacaktır" dedi.

HİNDİSTAN KAPATILAN HAVALİMANLARINI TEKRAR AÇTI

Öte yandan Anadolu Ajansı (AA), Hindistan medyasına dayandırdığı haberinde, Hindistan'ın Pakistan ile yaşanan gerginlik nedeniyle dün sivil uçuşlara kapattığı havaalanlarında uçuşları yeniden başlattığını aktardı

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