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Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğiz

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Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.
Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğiz
Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğiz Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğiz Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğiz

Yeni Delhi'de ordu yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, General Surendra Singh Behal, savaşlarının "teröre" karşı olduğunu belirterek, Pakistan'daki "terör örgütü hedeflerini" yok etmeye hazır olduklarını söyledi.

 

Hindistan Hava Kuvvetleri Sözcüsü Tümgeneral RGK Kapoor, Hint askeri tesislerini bombalamak amacıyla F-16'ların kullanıldığına dair kanıtları olduğunu ileri sürerek, bölgede Pakistan jetlerine ait füze parçaları bulduklarını söyledi.

RGK Kapoor, Hindistan hava sahasına giren Pakistan'a ait savaş uçağını düşürdüklerini yineledi.

 

Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gerilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başlamıştı.

Yeni Delhi yönetimi, Pakistan'ı saldırıyı düzenleyen teröristleri kollamakla suçlamıştı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetmişti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Pakistan da dün sabah, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirmişti.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamamıştı.

Pakistan hükümeti ve ordusu, gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulamıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise Pakistan'ı ülkesini istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

Türkiye, Avrupa Birliği, Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya, taraflara itidal telkin etmişti.

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