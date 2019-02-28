01 Mart 2019 Cuma17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:22İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 6°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 104.530 0.37
  • Altın: 225,419 0.04
  • Dolar: 5,3362 0.46
  • Euro: 6,0718 0.54

Dolandırıcıların yeni numarası

»
Dolandırıcıların yeni numarası
Bartın'da telefonla aradığı vatandaşların, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor.' diyerek, yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Dolandırıcıların yeni numarası Dolandırıcıların yeni numarası Dolandırıcıların yeni numarası

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak, dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

 

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var." veya "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor." diyerek, para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

 

"BİR KİŞİYE TAKSİ HATTINI SATTIRDIK"

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B.'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

M.B.'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Köksüzler bekayı itiraf edemez""Köksüzler bekayı itiraf edemez"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Dikkat! Sabah ezanı saati değiştiDikkat! Sabah ezanı saati değiştiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kasım ayında değiştirilen sabah ezanı ve sabah namazı saatleri, 1 Mart Cuma gününden itibaren eski sisteme geri dönülecek.
Dolandırıcıların yeni numarasıDolandırıcıların yeni numarasıBartın'da telefonla aradığı vatandaşların, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor.' diyerek, yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştüBaşkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.
Kira gelir beyanı yarın başlıyorKira gelir beyanı yarın başlıyor1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.
Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokMelih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokDavutoğlu hareketi ile ilgsinin olmadığını söyleyen Gökçek, parti kurma iddialarını net bir dille yalanladı.
  • Kritik veri açıklandı!28 Şubat 2019 Perşembe 10:16
  • Meteoroloji'den üç farklı uyarı!28 Şubat 2019 Perşembe 09:59
  • Çocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen baba28 Şubat 2019 Perşembe 09:58
  • 2 ilde eğitime kar engeli!28 Şubat 2019 Perşembe 08:32
  • Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili açıklama28 Şubat 2019 Perşembe 08:23
  • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu28 Şubat 2019 Perşembe 08:22
  • İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?28 Şubat 2019 Perşembe 07:01
  • İstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktık28 Şubat 2019 Perşembe 06:51
  • Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler28 Şubat 2019 Perşembe 06:42
  • Fidan çok net uyardı: Hazır olmalıyız!28 Şubat 2019 Perşembe 06:40
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri