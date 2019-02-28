Dolandırıcıların yeni numarası

Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, vatandaşların telefonla aranarak, dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis ekipleri, şüphelinin, aradığı kişilere "Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var." veya "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var. Terör örgütü kimliğini kullanıyor." diyerek, para karşılığı bu görüntüleri paylaşmayacağını söylediğini belirledi.

"BİR KİŞİYE TAKSİ HATTINI SATTIRDIK"

Bunun üzerine teknik ve fiziki çalışmayı genişleten ekipler, şüpheli M.B.'yi Ankara'da düzenledikleri operasyonla suçüstü yakaladı.

M.B.'nin, emniyetteki ilk sorgusunda, "Polislere yakalanmasaydım bir vatandaşı daha dolandıracaktık. Ankara'da Keçiören ilçesinde oturan bir kişiye taksi hattını sattırdık ve bu vatandaştan da elden 460 bin lira alacağım esnada yakalandım." dediği öğrenildi.

Şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.