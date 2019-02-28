01 Mart 2019 Cuma17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:22İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 6°C Adana
    • 1°C Adıyaman
    • -4°C Afyon
    • -8°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 104.530 0.37
  • Altın: 225,419 0.04
  • Dolar: 5,3362 0.46
  • Euro: 6,0718 0.54

"Köksüzler bekayı itiraf edemez"

»
"Köksüzler bekayı itiraf edemez"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

 Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Tarih bir milletin hafızası, bir devletin haysiyeti, geçmişle gelecek arasında kurulmuş bir hakikat köprüsüdür. Tarih yoksa hatıra yoktur, kök yoktur, hedef yoktur, kaynak kupkurudur. Mazinin olaylarının anlamlı ve objektif yorumu tarihe şuurla bakışın ispatıdır.

Tarih bütündür, parça parça anlatılamaz, anlamlandırılamaz. Bilhassa tarih yalancı şahit gösterilemez, gösterilse bile buna tarih denemez. Türk tarihinin her satırı, her sayfası, her asır ve çağı bizim için henüz mührü sökülmemiş hazinedir.

 

Türk milleti tarih kadar eskidir; bu nedenle hem tarih yazmış hem de tarih yapmıştır. Bu mümeyyiz, muharrik ve müteyakkız vasfıyla beşeriyetin övgüsüne hak kazanmış, buna da hakkıyla layık olmuştur. Türk milleti tarihten çekip alındığında tarih diye bir şey de kalmayacaktır.

Beka dediğimiz zamanlar üstü gerçek aslında tarihle ilgilidir. Tarih olmak, tarihi olmak, tarihe gömülmek, tarihe yön vermek, tarihi inşa etmek farklı farklı anlamlar ihtiva etmektedir. Tarih cahilleri bekayı bilmez, ecdadı özümsememiş köksüzler bekayı itiraf edemez.

Ecdadımızın emanetlerini muhafaza ve bunu istikbale taşıma gayesi Türk milletinin vazifesidir. Ecdadımız bizim için mezar taşlarına yazılan isimlerinden, geride bıraktıkları kahramanlık destanından ibaret değildir. Ecdad vatandır, bayraktır, maneviyattır, şeref simgesidir.

Eğer geçmişe saygı duymazsak gelecekle ilgili hak iddia edemeyiz. Ecdadımızın kemiklerini sızlatırsak, ruhlarını muazzep edersek hiçbir amaca ulaşamayız. Ecdadımız beka sancağını elden ele, nesilden nesile intikalini sağlayan Fatihalarla andığımız milli iftiharlarımızdır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin sekiz hükümdarıyla birlikte bazı şehzadelerin kemikleri Konya’da türbelerinin restore edileceği gerekçesiyle bundan 70 küsur yıl önce kabirlerinden çıkartılmış, yıllar boyunca da oradan buraya taşınmış, pek çok müteessir olay yaşanmıştır.

Aziz ecdadımızın karışan kemikleri sonunda DNA analizleriyle birbirinden ayrılmış, asırlar sonra tekrar kefenlenmiş ve sekiz adet sandukaya koyulmuştur. Şimdi sırayı Konya Alaeddin Tepesi’nde başlayan restorasyonun bitimi ve defin işleminin yapılması almıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti Türklüğün gururudur. Elleri öpülesi hünkârlarımızın ebedi istirahatlerine tevdi ve teslimi geldiğimiz bu aşamada tarih görevi, devlet görevi, milli vefanın ve bekanın omuzlarımıza yüklediği ertelenemez sorumluluktur.

Dilek ve temennim odur ki, hükümdarlarımızın kemiklerini daha fazla sızlatmadan büyük ve görkemli bir devlet töreniyle kabirlerine yerleştirilmeleri, böylelikle emsalsiz saygı ve bağlılığımızın nispeten gösterilmesidir.

Bu çok önemli konuyu gündeme taşıyan yazar ve tarihçi Sayın Murat Bardakçı’ya da bu vesileyle teşekkür ediyor, esenlikler diliyorum. Unutmayalım ki, ecdadımız rahat ve huzurlu uyumuyorsa ne yapsak boş, ne desek anlamsız ve kifayetsizdir.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
"Köksüzler bekayı itiraf edemez""Köksüzler bekayı itiraf edemez"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklamalarda bulundu.
Dikkat! Sabah ezanı saati değiştiDikkat! Sabah ezanı saati değiştiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kasım ayında değiştirilen sabah ezanı ve sabah namazı saatleri, 1 Mart Cuma gününden itibaren eski sisteme geri dönülecek.
Dolandırıcıların yeni numarasıDolandırıcıların yeni numarasıBartın'da telefonla aradığı vatandaşların, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor.' diyerek, yaklaşık 1 milyon lirasını dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.
Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştüBaşkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştüCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefonla görüştü.
Kira gelir beyanı yarın başlıyorKira gelir beyanı yarın başlıyor1 Ocak-31 Aralık 2018 döneminde konutta 4 bin 400 lira, iş yerinde ise 34 bin liradan fazla kira geliri elde edenler için beyan dönemi yarın başlıyor.
Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokMelih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yokDavutoğlu hareketi ile ilgsinin olmadığını söyleyen Gökçek, parti kurma iddialarını net bir dille yalanladı.
  • Kritik veri açıklandı!28 Şubat 2019 Perşembe 10:16
  • Meteoroloji'den üç farklı uyarı!28 Şubat 2019 Perşembe 09:59
  • Çocuklarını görebilmek için icraya 23 bin TL ödeyen baba28 Şubat 2019 Perşembe 09:58
  • 2 ilde eğitime kar engeli!28 Şubat 2019 Perşembe 08:32
  • Beyaz Saray’dan Erdoğan-Kushner görüşmesiyle ilgili açıklama28 Şubat 2019 Perşembe 08:23
  • Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adı "Alparslan Türkeş" oldu28 Şubat 2019 Perşembe 08:22
  • İşadamı Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?28 Şubat 2019 Perşembe 07:01
  • İstihdam azalınca eğitimi de yarıda bıraktık28 Şubat 2019 Perşembe 06:51
  • Erdoğan: Biz tökezlersek bayram ederler28 Şubat 2019 Perşembe 06:42
  • Fidan çok net uyardı: Hazır olmalıyız!28 Şubat 2019 Perşembe 06:40
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri