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Fatih'te binada yangın: 1 ölü

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Fatih'te binada yangın: 1 ölü
Fatih'te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Fatih'te binada yangın: 1 ölü Fatih'te binada yangın: 1 ölü Fatih'te binada yangın: 1 ölü

Fatih'te dört katlı binanın bodrum katında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yedikule Mahallesi Merhaba Caddesi üzerinde bulunan dört katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, duman tahliyesi yaptı. Ekipler, içeride kalan yaşlı bir erkeği çıkardı. Sağlık ekipleri, içeriden çıkarılan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

 

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