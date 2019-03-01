01 Mart 2019 Cuma17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:08Güneş 07:32Öğle 13:22İkindi 16:28Akşam 19:01Yatsı 20:20
    • 12°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 6°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 10°C Aydın
    • 12°C Balıkesir
  • BIST: 104.212 -0.30
  • Altın: 224,994 -0.15
  • Dolar: 5,3477 0.22
  • Euro: 6,0738 0.03

Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

»
BİTLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polis yaralandı.
Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı
Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında, Adilcevaz- Erciş yolunun 7'nci kilometresinde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mitinginin güvenliğini sağlamak için Bitlis'ten Erzurum'a giden, Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı, sürücüsünün ismi ile plakası öğrenilemeyen midibüs, buzlanan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada midibüsteki 20 polisten 13'ü yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaralı polisleri ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırdı. Burada 10 polis, ayakta tedavi edilirken, 3 polis ise sevk edildiği Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!Milli Savunma Bakanlığı, bedelli askerlik hizmeti kapsamında, 16'ncı ve 19’uncu dönemlerde temel eğitim görecek yükümlülerin celp tarihlerinde değişiklik yapıldığını duyurdu.
Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildiMeteoroloji uyardı! Seferler iptal edildiGeçtiğimiz günlerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösteren hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir açıklama geldi.
CHP'li Altay'dan akılalmaz çıkışCHP'li Altay'dan akılalmaz çıkışCHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "ekonomi, iç ve dış barış, güvenlik" konuları ile ilgili açıklamalarının ardından 10 Mart'ı işaret etmesi "darbe" iması olarak algılandı. CHP'li Altay'a tepki yağdı.
Karanlık oda skandalında yeni gelişme!Karanlık oda skandalında yeni gelişme!İzmir'de özel anaokulunda görevli öğretmenin, öğrencileri yaramazlık yaptıkları gerekçesiyle karanlık odaya kapattığı iddiasına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce inceleme başlatıldı
Türkiye'den Rusya'ya vizesiz seyahat açıklaması!Türkiye'den Rusya'ya vizesiz seyahat açıklaması!Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rusya ile vizelerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.
Polislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralıPolislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralıBİTLİS'te, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin taşındığı midibüs, buzlanan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, devrildi. Kazada 13 polis yaralandı.
  • Yeni parola 'Mavi Vatan'01 Mart 2019 Cuma 08:32
  • Başkent'te 'nine'nin yönettği çete çökertildi01 Mart 2019 Cuma 08:28
  • Fatih'te binada yangın: 1 ölü01 Mart 2019 Cuma 08:15
  • 'Bahis' operasyonunda örgüt yöneticisi TV programcısı çıktı01 Mart 2019 Cuma 08:02
  • "Köksüzler bekayı itiraf edemez"28 Şubat 2019 Perşembe 23:35
  • Dikkat! Sabah ezanı saati değişti28 Şubat 2019 Perşembe 23:33
  • Dolandırıcıların yeni numarası28 Şubat 2019 Perşembe 23:33
  • Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı ile görüştü28 Şubat 2019 Perşembe 20:29
  • Kira gelir beyanı yarın başlıyor28 Şubat 2019 Perşembe 12:46
  • Melih Gökçek: Davutoğlu ile alakam yok28 Şubat 2019 Perşembe 11:13
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri