Türkiye'den Rusya'ya vizesiz seyahat açıklaması!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada "Rusya ile vizelerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Eskişehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.
Çavuşoğlu burada yaptığı açıklamada "Rusya ile vizelerin yakın zaman içerisinde tamamen kaldırılması için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.