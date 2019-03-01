CHP'li Altay'dan akılalmaz çıkış

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın "ekonomi, iç ve dış barış, güvenlik" konuları ile ilgili açıklamalarının ardından 10 Mart'ı işaret etmesi "darbe" iması olarak algılandı. CHP'li Altay'a tepki yağdı.



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek' dedi. Neden 10 Mart'ı işaret ettiği sorusunu, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevaplayan CHP'li Altay'ın açıklamaları 'darbe' iması olarak yorumlandı.

CHP'li Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek." dedi. CHP'li Altay'ın açıklamaları "Yeni bir kalkışmayı mı işaret etti?" sorusunu akıllara getirdi.



'DARBE'Yİ Mİ İŞARET ETTİ?



CHP'li Altay'ın "ekonomi, iç ve dış barış, güvenlik" konuları ile ilgili açıklamalarının ardından 10 Mart'ı işaret etmesi "darbe" iması olarak yorumlandı.



NEDEN 10 MART?



Altay'ın "10 Mart" açıklaması sosyal medyada "darbe iması" olarak tepki gördü. Kullanıcılar, Gezi kalkışmasını ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatarak CHP'li Altay'ın sözlerine açıklık getirmesini istedi.



"31 MART'A GEREK KALMAYACAK"



Neden 10 Mart tarihini verdiğinin sorulması üzerine Altay, ekonomik ve toplumsal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını öne sürdü. Engin Altay, seçim öncesinde bir "tayin" beklediğini söylediği "10 Mart" açıklaması ile CHP zihniyetini bir kez daha ortaya koydu.