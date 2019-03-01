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Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildi

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Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildi
Geçtiğimiz günlerde 2 ila 4 derece arasında düşüş gösteren hava sıcaklıkları hakkında Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yeni bir açıklama geldi.
Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildi Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildi Meteoroloji uyardı! Seferler iptal edildi

Yurt genelinde hava durumunun mevsim normallerinde olacağını yayımladığı verilerde göre belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesinde sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin beklediğini açıkladı. 

 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Zonguldak, Bartın, Giresun, Ordu, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde batı bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve Batı kesimlerde 4 ila 8 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

 

RÜZGAR: Rüzgarın; Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette Batı Karadeniz'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batısında yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 16°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 15°C
Az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C
Az bulutlu

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 17°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 17°C
Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 17°C
Az bulutlu

BURDUR °C, 14°C
Az bulutlu

HATAY °C, 15°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 13°C
Az bulutlu

KAYSERİ °C, 9°C
Az bulutlu

KONYA °C, 12°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 14°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğu ilçeleri sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı bulutlu Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin bekleniyor.

ERZURUM °C, -2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, -1°C
Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -3°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C
Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 9°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

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