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ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül kondu

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ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül kondu
ABD yönetimi, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.
ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül kondu ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül kondu ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül kondu

ABD Dışişleri Bakanlığı, Hamza bin Ladin için konulan ödüle ilişkin  yazılı açıklama yaptı.

 

Açıklamada, Hamza bin Ladin, El Kaide örgütü içinde yükselen lider  olarak tanımlanarak, 2015 yılından bu yana örgüt militanlarını ABD üslerine  saldırmaya teşvik eden videolar çektiği ve 2011'de öldürülen babası Usame bin  Ladin'in intikamını almaya çalıştığı ifade edildi.

Hamza bin Ladin'in 2017 yılında Özel Olarak Belirlenmiş Küresel  Terörist statüsüne alındığı, bu sebeple ABD'de olan tüm mal varlıklarının  dondurulduğu belirtilen açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı Adalet İçin Ödül  Programı, El Kaide’nin kilit lideri Hamza bin Ladin'e ulaştıracak kimlik veya  lokasyon bilgisi için 1 milyon dolar öneriyor." denildi.

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