(Ayrıntılar Geliyor...)
01 Mart 2019 Cuma17 C.Ahir 1440
- Peru'da çok şiddetli deprem!Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül konduMeteoroloji uyardı! Seferler iptal edildiCHP'li Altay'dan akılalmaz çıkışKaranlık oda skandalında yeni gelişme!Türkiye'den Rusya'ya vizesiz seyahat açıklaması!Türkiye'nin en zengini belli olduPolislerin midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralıGüneş'in maaşı dudak uçuklattı!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
- İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
İmsak 06:08 Güneş 07:32 Öğle 13:22 İkindi 16:28 Akşam 19:01 Yatsı 20:20
- 12°C Adana
- 9°C Adıyaman
- 6°C Afyon
- -6°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 6°C Ankara
- 14°C Antalya
- 5°C Artvin
- 10°C Aydın
- 12°C Balıkesir
- BIST: 104.212 -0.30
- Altın: 224,994 -0.15
- Dolar: 5,3477 0.22
- Euro: 6,0738 0.03
Peru'da çok şiddetli deprem!
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Peru'da çok şiddetli deprem!Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün ülkenin Bolivya ile olan sınırına yakın kentlerinde biri olan Juliaca şehri olduğu belirlendi.
ABD açıkladı: Başına 1 milyon dolar ödül konduABD yönetimi, El Kaide'nin eski lideri Usame Bin Ladin'in oğlu Hamza bin Ladin'in başına 1 milyon dolar ödül koydu.
Gerilimi artıracak karar: Devam edeceğizHindistan Silahlı Kuvvetlerinden yetkililer, Pakistan'daki "terör kamplarını" hedef almaya devam edeceklerini bildirdi.
Almanlar sonunda itiraf etti!Yemen iç savaşındaki Alman silahlarının herkesin düşündüğünden daha fazla kullanıldığı belgelendi.
Pakistan Hindistan krizinde sürpriz gelişme!Pakistan Ordusu'na ait savaş uçaklarının, Hindistan hava sahasına girmeye çalıştığı duyuruldu.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- "Küçük esnafı batırdı"
- Anneleriyle yemek yedi
- Ümit Karan cinsel saldırı davasına zorla getirilecek
- Yeni kürkünün fiyatı dudak uçuklattı
- "Ara vermedin 3 çocuk daha yapmak istiyoruz"
- Nusret Hollywood'a transfer oldu
- "Ben şamanım"
- Emre Kınay Belediye Başkan adayı oldu
- Pes dedirten olay!
- 47 yıllık eşine 'nakil sürprizi' yaptı
- "Yaşlanmayı durdurma" tedavisi mi oluyor?
- Üvey oğlu mirastan pay istedi
Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.