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Rusya ABD'nin, ABD de Rusya'nın kararını reddetti

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ABD'nin Venezuela'da uluslararası gözlemciler denetiminde seçim düzenlenmesi çağrısı yapan tasarısı, BMGK'de Rusya ve Çin tarafından veto edildi.
Rusya ABD'nin, ABD de Rusya'nın kararını reddetti
Rusya ABD'nin, ABD de Rusya'nın kararını reddetti Rusya ABD'nin, ABD de Rusya'nın kararını reddetti Rusya ABD'nin, ABD de Rusya'nın kararını reddetti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek kararlarını sorguladığı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yine işlevsiz olduğunu gösteren oylamalara sahne oldu.

 

ABD ve Rusya, Venezuela hakkında BM Güvenlik Konseyine ayrı ayrı karar tasarısı sundu.

RUSYA VE ÇİN ABD'NİN TASARISINI VETO ETTİ

 

Rusya ve Çin, ABD tarafından hazırlanan, "barışçıl bir siyasi sürecin başlaması için uluslararası gözlemcilerin denetiminde özgür, adil ve güvenilir başkanlık seçimi yapılması ve uluslararası insani yardım çağrısı yapan" karar tasarısını veto etti.

ABD'nin tasarısına konseyin geçici ülkelerinden Güney Afrika da karşı çıktı. Tasarıya 9 ülke destek verirken, Ekvator Ginesi, Endonezya ve Fildişi Sahili çekimser kaldı.

RUSYA'NIN TASARISI ABD VE DİĞERLERİNİN OYUYLA REDDEDİLDİ

Rusya'nın Venezuela'nın siyasi bağımsızlığına yönelik güç kullanımına ve iç işlerine müdahaleye karşı çıkan tasarısı ise 9 üye ülkenin desteğini alamadığı için kabul edilmedi.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

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