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Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi
Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi Maduro'dan bomba Rusya kararı! Emri resmen verdi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Venezuela Başkanı Nicolas Maduro'nun Yardımcısı Delcy Rodriguez ile başkent Moskova'da görüştü.

 

İkili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

PETROL VE DOĞALGAZ ŞİRKETİNİN OFİSİ RUSYA'YA TAŞINIYOR

 

Rodriguez konuşmasında Maduro'nun, Venezuela'nın devlet petrol ve doğalgaz şirketinin (PDVSA) Avrupa'daki merkezini Moskova'ya taşımaya karar verdiğini duyurdu. Rodriguez, "Başkan Nicolas Maduro'nun Lizbon'daki PDVSA'ya ait bu ofisi kapatmasını ve buranın Moskova'ya taşımasını emrettiğini belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Venezuela'da ne planladığını herkesin bildiğini söyleyen Rodriguez, "ABD'nin Venezuela ne yapmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Ancak Venezuela ikinci Suriye olmayacak. Bugün halkımız ve ordumuz ülkemizi savunmak için hiç olmadığı kadar birleşti" dedi.

Ayrıntılar geliyor....

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