Çin'den Türkiye'ye 'Uygur Türkleri' tehdidi!

Çin'in Uygur Türkleri'ne yönelik uyguladığı baskı politikasını eleştiren Türkiye'ye, Pekin'den ekonomi tehdidi geldi. Çin, Türkiye'ye ekonomik ilişkiler üzerinden tehditler savurdu.

Uluslararası gündemin en önemli konularından biri olan Uygur Türkleri'nin durumu, eleştirlere konu olmaya devam ediyor. Buna karşılık Pekin yönetimi de bu duruma karşı gelmek adına bir takım çalışmaların içerisine girdi.

Çin, Türkiye'nin Uygur Türklerinin durumunu eleştirmeye devam etmesi halinde Pekin ile ekonomik ilişkileri tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

TÜRKİYE'YE EKONOMİK TEHDİT

Çin, Türkiye’de büyük yatırımlar yapmak isteyen enerji ve alt yapı şirketlerinin özellikle bundan olumsuz etkileneceğini bildirdi.

Reuters'e konuşan Çin'in Ankara Büyükelçisi Deng Li, ''Dostlar arasında yanlış anlaşılma veya görüş ayrılıkları olabilir. Ancak biz bunları diyalogla çözebiliriz. Dostunuzu toplum içinde her yerde eleştirmek yapıcı bir davranış değil. Eğer yapıcı olmayan yolu seçerseniz, bu ortak güven ve anlayışı zedeler ve bunun ticari ve ekonomik ilişkilere zararı olur.'' dedi.

Deng, Çinli firmaların içinde nükleer enerji santrali de olmak üzere Türkiye’de yatırım imkanlarına baktıklarını söyledi.

ÇİN İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ TİCARİ HACİM

Çin ile Türkiye arasındaki ticari hacim her ne kadar gün geçtikçe artsa da 2018 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen resmi rakamlara göre 2 milyar dolarlık ihracat ve 16 milyar dolarlık ihtalat durumunda. Gelir gider dengesi hesaplandığında ise çıkan rakam ticari olarak Türkiye'nin aleyhinde zira yaklaşık 14 milyar dolarlık eksi bakiye ihracat açığı olarak bulunuyor.