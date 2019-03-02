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Soylu, dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde vatandaşlara hitap eden İçişleri Bakanı Soylu, dağlardaki 15 bin teröristten sadece 700 terörist kaldığını ifade ederek 'baharda onları da temizleyeceğiz' dedi.
Soylu, dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı
Soylu, dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı Soylu, dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı Soylu, dağlarda kalan terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde partisince düzenlenen mitingin ardından Çınar ilçesine geçti. Burada AK Parti Çınar Belediye Başkan adayı Yusuf Durmaz'ın seçim bürosu açılışına katılan Bakan Soylu, otobüs üzerinden halka seslendi.


"KARAYILAN VE BAYIK DENİLEN HAYVANLARA KIZLARIMIZI MEZE ETMEK İSTEDİLER"

 

Partisinin belediye başkan adaylarına destek isteyen Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Ne zaman başımızı kaldırsak, yukarıdan aşağıya başımıza vurdular. Terör örgütünün kucağına itmek istediler. Terör örgütüyle beraber yoksulluğa mahkum etmeye çalıştılar. 13- 14 yaşındaki kızlarımızı o Murat Karayılan dediğimiz hayvana, o Cemil Bayık denilen hayvanın masalarına meze olarak sunmak istediler. Biz hepimiz büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Yaktılar, her tarafı yıktılar.

"BUNLARIN KUTSALI, DEĞERİ, İMANI YOK! BUNLAR VASIFSIZDIR"

 

Camilere acıdılar mı, spor salonlarına, kiliselere dahi okullara acıdılar mı? Bunların inancı, düşüncesi, imanı, kutsalı, değerleri yok. Bunlara yüz vermeyin. Bunlar bizi kökümüzden, ailemizden ayırmaya çalışıyorlar. Bunlar vasıfsızdır.

"CHP İLE İKİZ KARDEŞ OLDULAR"

Zaten CHP ile de ikiz kardeş oldular. Kılıçdaroğlu'nun nasıl ayak bastığı yerde ot bitmezse, bunların da ayağının bastığı yerden hayır gelmez. Siz kendi işinize, gücünüze bakın. Biz bunlara bakarız.

DAĞLARDA 15 BİN TERÖRİST VARDI, 700 TERÖRİST KALDI

15 bin terörist vardı, 700 kaldı. Bahar da onları da temizleyeceğiz. Kimsenin size musallat olmasına fırsat vermeyeceğiz. Onlardan geçmiş nesillerimizin kaybının hesabını sorun onlardan. Terör örgütü robot gibidir, ne vekili vardır, ne de belediye başkanı. Oradan talimat verirler, oradan yönetirler. Çınarlılar, bu seçimde, bu PKK'yı yakanızdan silin atın, silin atın, silin atın."

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