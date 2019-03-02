Süper Lig'de 6 gollü müthiş maç!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasının açılış maçında Ankaragücü, Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup ederken hat-trick yapan Dever Orgill, maça damgasını vurdu.
Bu sonucun ardından son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Ankaragücü, puanını 30'a çıkartırken 11. sıraya yükseldi. Son 7 maçta 5. mağlubiyetini alan Antalyaspor ise 32 puanla 7. sırada kaldı.
Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Ankaragücü ise sahasında Bursaspor'u konuk edecek.
ANTALYASPOR-MKE ANKARAGÜCÜ: 2-4
Stat: Antalyaspor
Hakemler: Koray Gençerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Candaş Elbil xx
Antalyaspor: Boffin xx, Salih xx, Diego Angelo xx, Sangare xxx, Chico xx (Doğukan dk. 81 x), Charles xx, Hakan xx, Amilton xx, Serdar Özkan xx (Drole dk. 64 x) Fredy (Doukara dk. 57 x) xx, Mevlüt xx
Yedekler: Ferhat, Osman, Zeki, Yekta, Harun, Cissokho, Bahadır
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
MKE Ankaragücü: Altay xx, Kitsiou xx, Ante xx, Pazdan xx, Pinto xx, Sedat xx (Moulin dk. 58 x), Djedje xx, Hector xxx (Scarione dk. 82 ?), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 75 x), Boyd xxx, Orgill xxx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Cebrail, Aydın, Sadaev, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Golller: Chico (dk. 19), Nazım Sangare (dk. 29) (Antalyaspor), Orgill (dk. 21, 26 ve 41), Boyd (dk. 90+5) (MKE Ankaragücü)
Sarı kartlar: Nazım Sangare, Hakan Özmert, Diego Angelo (Antalyaspor), Boyd, Sedat, Kitsiou, Pinto, Altay, Kulusic (MKE Ankaragücü)