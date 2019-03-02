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Mars'ta büyük keşif!

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Mars'ta büyük keşif!
Gökbilimciler, Mars'ta birbiriyle bağlantılı eski yer altı göllerinin ve geniş yer altı suyu ağının varlığına dair izler bulunduğunu bildirdi.
Mars'ta büyük keşif! Mars'ta büyük keşif! Mars'ta büyük keşif!


ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ve Avrupa Uzay Ajansı ESA'nın Mars uydularının bulgularını inceleyen gökbilimciler, sonuçları "Journal of Geophysical Research" dergisinde yayımlanan çalışmada, Mars kraterlerinde tespit edilen jeolojik izlerin Kızıl Gezegen'in geçmişte karmaşık bir yer altı suyu sistemine ev sahipliğini yaptığını gösterdiğini belirtti.

 

Uyduların çektiği yüzey görüntülerini inceleyen araştırmacılar, Mars'ın kuzey yarım küresindeki derin krater çukurlarının tabanında görülen derin olukların, havuz biçimli vadilerin ve yelpaze biçimli tortul çökeltilerin geçmişte burada yer altı göllerinin ve bunları birbirine bağlayan geniş bir yer altı suyu sisteminin olduğunun kanıtı olduğuna işaret etti.
 

KANIT BULUNDU

 

Ayrıca Mars'ta bulunan kil gibi minerallerin ancak uzun süre suyla temas sonucu oluşabileceğine dikkati çeken araştırmacılar, bunun gezegende geçmişte büyük miktarda su bulunduğuna kanıt sayılması gerektiğini vurguladı.

Bilim adamları Mars'ta 3-4 milyar yıl önce dev bir yüzey altı okyanusu bulunduğunu ve bunun yer altı sularıyla daha küçük yer altı göllerine bağladığını düşünüyor. Mars'taki su varlığının Dünya'dakine benzer bir canlı yaşamının izlerinin araştırılması açısından ipucu sağlayabileceği düşünülüyor.

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