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Eş zamanlı operasyonlar! 2 bin 612 kişi yakalandı

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Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince, ülke genelinde eş zamanlı yapılan uygulamada, aranan 2 bin 612 kişi yakalandı.
Eş zamanlı operasyonlar! 2 bin 612 kişi yakalandı
Eş zamanlı operasyonlar! 2 bin 612 kişi yakalandı Eş zamanlı operasyonlar! 2 bin 612 kişi yakalandı Eş zamanlı operasyonlar! 2 bin 612 kişi yakalandı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün ülke genelinde 6 bin 688 ikamette yapılan aramada, bin 214'ü hükümlü, bin 398'i yakalama emri ile aranmakta olan toplam 2 bin 612 şüphelinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

"ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONLARI" YAPILDI

Kamu düzeninin sürekliliğinin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele, kamu güvenliği, kamu vicdanı ve adaletin tecellisini sağlamak amacıyla aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmelerine yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarınca ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar Operasyonları" yapıldı.

1 Mart Cuma günü yapılan operasyonlarda görev alan 7 bin 327 ekip, 30 bin 53 personel, 6 bin 688 ikamette arama yaptı.

2 BİN 612 ŞAHIS ADLİ MERCİLERE SEVK EDİLDİ

Operasyonlarda yakalanan 2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 725 şahıs, 5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 346 şahıs, 10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 111 şahıs, 20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 26 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 6 şahıs olmak üzere; bin 214'ü hükümlü ve bin 398'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam 2 bin 612 şahıs adli mercilere sevk edildi.

Sevk edilen bu şahıslar arasında adam öldürme suçundan 36, hırsızlık suçundan 294, yaralama suçundan 351, cinsel suçlardan 62, yağma suçundan 49, dolandırıcılık suçundan 90, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 86, FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan 7 şahsın bulunduğu öğrenildi.

Ayrıca yapılan operasyonlarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 11 adet av tüfeği, 123 adet mermi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 217 gram esrar ele geçirildi.

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