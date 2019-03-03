Fenerbahçe kendine geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.
Rizespor, 4. dakikada Melnjak'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. 22. dakikada Serdar Aziz'in golü skoru eşitledi. 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle Sarı lacivertliler öne geçti. Rizespor, 55. dakikada Dario Melnjak ile skoru eşitledi. Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'ın penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.
Rizespor'da Mykola Moroziuk, 20 ve 42. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti. Rizespor ise 28 puanda kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 9 Mart Cumartesi 19.00'da Başakşehir'in konuğu olacak. Rizespor ise 10 Mart Pazar saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.
- 2000. maçında güldü
Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.
Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan
Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç
Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)