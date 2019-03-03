03 Mart 2019 Pazar17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:05Güneş 07:29Öğle 13:21İkindi 16:29Akşam 19:03Yatsı 20:22
    • 11°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 6°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 11°C Aydın
    • 7°C Balıkesir
  • BIST: 103.267 -1.21
  • Altın: 223,513 -0.80
  • Dolar: 5,3756 0.74
  • Euro: 6,1210 0.81

Fenerbahçe kendine geldi!

»
Fenerbahçe kendine geldi!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Fenerbahçe kendine geldi! Fenerbahçe kendine geldi! Fenerbahçe kendine geldi!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2'lik skorla kazandı.


Rizespor, 4. dakikada Melnjak'ın attığı golle 1-0 geriye düştü. 22. dakikada Serdar Aziz'in golü skoru eşitledi. 40. dakikada Roberto Soldado'nun golüyle Sarı lacivertliler öne geçti. Rizespor, 55. dakikada Dario Melnjak ile skoru eşitledi. Fenerbahçe, 84. dakikada Victor Moses'ın penaltıdan attığı golle galibiyete ulaştı.

 

Rizespor'da Mykola Moroziuk, 20 ve 42. dakikalarda gördüğü iki sarı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 28'e yükseltti. Rizespor ise 28 puanda kaldı.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 9 Mart Cumartesi 19.00'da Başakşehir'in konuğu olacak. Rizespor ise 10 Mart Pazar saat 16.00'da Kayserispor'u ağırlayacak.

- 2000. maçında güldü

Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde çıktığı 2000. maçından mutlu ayrıldı.

Ligdeki 61 sezonun tamamında yer alan Fenerbahçe, 2000. maçında 1132. galibiyetini elde etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, İbrahim Çağlar Uyarcan

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Isla, Serdar Aziz, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Tolgay Arslan, Moses (Dk. 90 Eljif Elmas), Zajc (Dk. 58 Ayew), Valbuena (Dk. 68 Mehmet Ekici), Soldado

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Abarhoun, Awaziem, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike (Dk. 85 Musa Çağıran), Umar (Dk. 73 Segovia), Boldrin, Nakoulma (Dk. 46 Saadane), Vedat Muriç

Goller: Dk. 4 ve 55 Melnjak (Çaykur Rizespor), Dk. 22 Serdar Aziz, Dk. 40 Soldado, Dk. 84 Moses (Penaltıdan) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Dk. 42 Moroziuk (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 58 Ayew, Dk. 67 Serdar Aziz (Fenerbahçe), Dk. 80 Abdullah Durak ve Saadane (Çaykur Rizespor)

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Fenerbahçe kendine geldi!Fenerbahçe kendine geldi!Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 6 gollü müthiş maç!Süper Lig'de 6 gollü müthiş maç!MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Güneş'in maaşı dudak uçuklattı!Güneş'in maaşı dudak uçuklattı!Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Şenol Güneş yıllık 3.2 milyon euro, Türk parasıyla 19.5 milyon TL kazanacak.
Demirören'in yerine geçici isim!Demirören'in yerine geçici isim!Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.
Yıldırım Demirören istifa etti!Yıldırım Demirören istifa etti!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa ettiğini açıkladı.
Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecekTrabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecekTrabzonspor sermaye artırımından dolayı kasasına girecek olan 100 milyon TL'yi açıkladı.
  • Barcelona, Real Madrid'i dağıttı!28 Şubat 2019 Perşembe 06:48
  • Fatih Terim'den 5 yıllık imza!28 Şubat 2019 Perşembe 06:37
  • F.Bahçe soyunma odasında tarihi konuşma!27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Güneş'ten İSTİFA açıklaması27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
  • Kupada Ümraniye fırtınası!26 Şubat 2019 Salı 20:42
  • Karius için şok sözler! "Çuvaldan hallice"26 Şubat 2019 Salı 10:11
  • Hem Beşiktaş hem G.Saray aynı durumu yaşadı!26 Şubat 2019 Salı 09:50
  • Burak Yılmaz: 'Bize yakışmadı! 3-0'dan 3-3 olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:18
  • Derbi sonrası flaş sözler! 'F.Bahçe ile şaka olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:17
  • Şenol Güneş'ten Fenerbahçe itirafı!26 Şubat 2019 Salı 08:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri