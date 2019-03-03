Soylu'dan PKK'yı titretecek haber

İçişleri Bakanı Soylu, ''İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar. "şeklinde konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polatlı'da STK temsilcileri, muhtarlar ve oda başkanları ile kahvaltıda bir araya geldi. Bakan Soylu, programda konuşma yaptı.

Bakan Soylu yaptığı konuşmada, ''İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar'' dedi.

Soylu ayrıca, ''2017 ve 2018 yıllarında toplam 294 kişi PKK'ya katılmış. Teslim olanların sayısı toplam 800 kişi. Bu teslim olan 800 kişinin de 350 kişisini aileleriyle konuşarak ikna yöntemiyle getirdik. 2019 için teslim olan PKK'lı terörist sayısı 42. Bunların 27'sini ikna ederek getirmişiz'' diye konuştu.