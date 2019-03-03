"Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde Saadet Partisi'nden aday olan İdris Naim Şahin hakkında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Ordu mitingindeki açıklamalarından satır başları şu şekilde;



'YOLDA ARKADAŞINI SATARSAN'



Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş.

Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir.

Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin…

Gittiği her kapıdan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar.

Son 17 yılda 21 katrilyonu aşan yatırım yaptık. Ordu'ya eğitim kurumları, hastaneler, yüzme havuzları, spor salonları kazandırdık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzda sona geliniyoruz, önümüzdeki sezona yetiştireceğiz. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 900 yataklı Ordu Şehir Hastanemizin yapımına en kısa sürede başlıyoruz. Ordu'nun zorlu coğrafyasını yaklaşık 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel aşarak yolları kolay kıldık.

'FINDIK ÜRETİMİ YAPAN ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLİYORUZ'

Sel felaketi nedeniyle kullanılmaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. 10 köprüyü bu ay içinde açıyoruz. Ordu-Giresun hava limanını şehrimize kazandırdık. Yolcu sayısı 1 milyon 86 bini geçti. Ordu'ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. 5 baraj daha yapıyoruz. Fındık üretimi yapan üreticilerimizi destekliyoruz. Son 17 yılda şehrimizde iki organize sanayi bölgesi kuruldu. Yeni organize sanayi bölgesi kuruyoruz. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik.

31 Mart'tan sonra belediye başkanlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüteceğiz. Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar dedik. AK Partili ve MHP'li kardeşlerim, sakın ha bölünmeyeceğiz, birliğimizi beraberliğimizi bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız.

'DİK DURDUK, DİKLENMEDİK'

Dünyada her gün dengeler bozuluyor. Bunların en acısı, en kanlısı bölgemizde oluyor. Türkiye bunlara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Sizin desteğiniz olmazsa bu fakir ne yapar? Siz arkamızda durdunuz, yanımızda oldunuz; biz de dik durduk, diklenmedik.

'KÜRESEL GÜÇLERE GÖZ KIRPIYOR'

Başını CHP'nin çektiği bazı kesimler bu oyuna figüranlık yapıyor. Onlar da ne yaptıklarını iyi biliyor. Dün CHP Genel Başkanı 'Nereye gitti bu 35 milyar dolar' diye esip gürlüyor. İlaç kuyruklarında, ölenlerin rehin alındığı hastane kuyruklarında genel müdür sendin Bay Kemal. 35 milyar Suriyelilere yapılan harcamalara gitti. Güya bizi sıkıştıracak. Asıl amacı Türkiye'nin Suriye politikasını değiştireceğini ima ederek, küresel güçlere göz kırpıyor. Bay Kemal sen Kandil'in yandaşısın, Kandil'in desteklediği ile el ele kol kolasın.