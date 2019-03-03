Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sert bir dille eleştirerek, “AK Partili olsa bir dakika tutmam” dedi.

Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’na sığmayan kalabalığa hitap etti.



Erdoğan, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'nı sert bir dille eleştirerek, “AK Partili olsa bir dakika tutmam” dedi.



'İBRETLİK GÖRÜNTÜ...'



Konuşmasında CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı da eleştiren Erdoğan, “Hatay Belediye Başkanı ‘Oyunuzu verirseniz hizmet var’ diyor. Hale bak. İşte CHP’li belediye başkanı. Ya senin görevin oyu alıp da hizmet değil. Sen hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti’de böyle belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. CHP zihniyetini anlamak için ibretlik bir görüntü. CHP’nin bir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Oy yoksa hizmet de yok. Kafaya bak, mantığa bak. Benim nur yüzlü teyzelerimizi tehdit ediyor, onları aşağılıyor” diyerek o görüntüleri izletti.