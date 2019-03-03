03 Mart 2019 Pazar17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:05Güneş 07:29Öğle 13:21İkindi 16:29Akşam 19:03Yatsı 20:22
    • 12°C Adana
    • 8°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 5°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 12°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 13°C Aydın
    • 6°C Balıkesir
  • BIST: 103.267 -1.21
  • Altın: 223,513 -0.80
  • Dolar: 5,3756 0.74
  • Euro: 6,1210 0.81

Başakşehir tutulmuyor!

»
Başakşehir tutulmuyor!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Başakşehir tutulmuyor! Başakşehir tutulmuyor! Başakşehir tutulmuyor!

Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve puan kaybı yaşamadan liderliğini devam ettirdi.


Üst üste 3. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca attı.

Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 6 maçtır kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.

Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.

EVKUR YENİ MALATYASPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Seth (Dk. 63 Eren), Murat Akça, Mustafa, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış), Aleksic, Adem (Dk.74 Pereira)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmet, Epureanu, Kudriashov, Emre (Dk.79 Gökhan), İrfan Can, Mossoro (Dk.85 Soner), Visca, Arda (Dk.74 Napoleoni), Robinho

GOLLER: Dk.44 (Pen.) Emre, Dk.57 Visca (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Murat Akça, Guilherme (Yeni Malatyaspor) - Visca, Kudriashov, Emre (Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

14'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca ceza alanına ortasını yaptı. Arda Turan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç, topa hakim oldu.

18'inci dakikada Aleksic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Donald'ın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kurtardı.

29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

41'inci dakikada Bülent Cevahir'in, Arda Turan'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.

47'nci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Akbaş'ın, arka direkta yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

49'uncu dakikada Emre Belözoğlu'nun ortasında Issam Chebake'den seken top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.

57'nci dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Visca, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın yaptığı düzgün vuruşla top Ertaç'ın ayaklarının arasından ağlara gitti: 0-2.

70'inci dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Robinho'nun kaleye gönderdiği şutunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.

76'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış sert vurdu, top az farkla auta çıktı. 

77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, sert vurdu, kaleci Ertaç'tan seken top ağlarla buluştu. Ancak hakem Fırat Aydınus Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyı dinleyerek önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

83'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği topa hareketlenen Bülent, ceza yayından topun gelişine vuruşunu yaptı, ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.

Karşılaşma Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başakşehir tutulmuyor!Başakşehir tutulmuyor!Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe kendine geldi!Fenerbahçe kendine geldi!Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 6 gollü müthiş maç!Süper Lig'de 6 gollü müthiş maç!MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor'u deplasmanda 4-2 mağlup etti.
Güneş'in maaşı dudak uçuklattı!Güneş'in maaşı dudak uçuklattı!Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olan Şenol Güneş yıllık 3.2 milyon euro, Türk parasıyla 19.5 milyon TL kazanacak.
Demirören'in yerine geçici isim!Demirören'in yerine geçici isim!Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'ndan istifa etmesinin ardından seçimlere kadar görevi vekaleten Hüsnü Güreli yürütecek.
Yıldırım Demirören istifa etti!Yıldırım Demirören istifa etti!Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören istifa ettiğini açıkladı.
  • Trabzonspor'un kasasına 100 milyon TL girecek28 Şubat 2019 Perşembe 06:49
  • Barcelona, Real Madrid'i dağıttı!28 Şubat 2019 Perşembe 06:48
  • Fatih Terim'den 5 yıllık imza!28 Şubat 2019 Perşembe 06:37
  • F.Bahçe soyunma odasında tarihi konuşma!27 Şubat 2019 Çarşamba 11:32
  • Güneş'ten İSTİFA açıklaması27 Şubat 2019 Çarşamba 09:29
  • Kupada Ümraniye fırtınası!26 Şubat 2019 Salı 20:42
  • Karius için şok sözler! "Çuvaldan hallice"26 Şubat 2019 Salı 10:11
  • Hem Beşiktaş hem G.Saray aynı durumu yaşadı!26 Şubat 2019 Salı 09:50
  • Burak Yılmaz: 'Bize yakışmadı! 3-0'dan 3-3 olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:18
  • Derbi sonrası flaş sözler! 'F.Bahçe ile şaka olmaz'26 Şubat 2019 Salı 08:17
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri