Başakşehir tutulmuyor!

Süper Lig'in 24. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir, Yeni Malatya Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı ve puan kaybı yaşamadan liderliğini devam ettirdi.



Üst üste 3. galibiyetini alan Medipol Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 44. dakikada penaltıdan Emre Belözoğlu ve 57. dakikada Edin Visca attı.



Süper Lig'de 10 maçtır kaybetmeyen Medipol Başakşehir, puanını 54'e yükselterek liderliğini sürdürdü. 6 maçtır kazanamayan Evkur Yeni Malatyaspor ise 34 puanla 6. sırada kaldı.



Süper Lig'in 25. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Evkur Yeni Malatyaspor ise Sivasspor deplasmanına gidecek.



EVKUR YENİ MALATYASPOR 0 - 2 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR



STAT: Yeni Malatya



HAKEMLER: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Yusuf Bozdoğan



EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç - Seth (Dk. 63 Eren), Murat Akça, Mustafa, Bülent, Donald, Murat Yıldırım, Chebake, Guilherme (Dk. 46 Barış), Aleksic, Adem (Dk.74 Pereira)



MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Mahmet, Epureanu, Kudriashov, Emre (Dk.79 Gökhan), İrfan Can, Mossoro (Dk.85 Soner), Visca, Arda (Dk.74 Napoleoni), Robinho



GOLLER: Dk.44 (Pen.) Emre, Dk.57 Visca (Başakşehir)



SARI KARTLAR: Murat Akça, Guilherme (Yeni Malatyaspor) - Visca, Kudriashov, Emre (Başakşehir)



MAÇTAN DAKİKALAR



14'üncü dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Edin Visca ceza alanına ortasını yaptı. Arda Turan'ın arka direkte yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç, topa hakim oldu.



18'inci dakikada Aleksic'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Donald'ın bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Mert topu kurtardı.



29'uncu dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Murat Akça'nın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



41'inci dakikada Bülent Cevahir'in, Arda Turan'a ceza alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında hakem Fırat Aydınus penaltı noktasını gösterdi. Kazanılan penaltı vuruşu için topun başına geçen Emre Belözoğlu, yaptığı vuruşla kaleci Ertaç Özbir'in sağından meşin yuvarlağı köşede ağlarla buluşturdu: 0-1.



47'nci dakikada sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Aleksic'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mustafa Akbaş'ın, arka direkta yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.



49'uncu dakikada Emre Belözoğlu'nun ortasında Issam Chebake'den seken top İrfan Can Kahveci'nin önünde kaldı. İrfan Can Kahveci'nin ceza alanında sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı.



57'nci dakikada sağ kanattan ceza sahası içerisine giren Visca, kaleci Ertaç ile karşı karşıya kaldı. Visca'nın yaptığı düzgün vuruşla top Ertaç'ın ayaklarının arasından ağlara gitti: 0-2.



70'inci dakikada Arda Turan'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Robinho'nun kaleye gönderdiği şutunda kaleci Ertaç topa hakim oldu.



76'ncı dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış sert vurdu, top az farkla auta çıktı.



77'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Visca, sert vurdu, kaleci Ertaç'tan seken top ağlarla buluştu. Ancak hakem Fırat Aydınus Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden gelen uyarıyı dinleyerek önceki pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.



83'üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Aleksic'in son çizgiye inmeden içeri çevirdiği topa hareketlenen Bülent, ceza yayından topun gelişine vuruşunu yaptı, ancak top kalenin sağından az farkla auta çıktı.



Karşılaşma Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.