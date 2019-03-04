Aslan Erzurum'da dondu!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Erzurumspor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. 90 dakika sonunda taraflar sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

BB Erzurumspor'un golünü 18. dakikada Rashad Muhammed atarken Galatasaray'ın golü 52. dakikada Belhanda'dan geldi.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 46 yaptı ve lider Başakşehir'in 8 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Büyükşehir Belediye Erzurumspor ise 22 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Galatasaray gelecek hafta evinde Antalyaspor ile karşılaşacak. BB Erzurumspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.



Her iki takım taraftarı da maç öncesi yaptıkları koreografilerle dikkat çekti. BB Erzurumspor taraftarları, ‘Karanlık günde bile beraberiz’ yazısını tribüne çekerken, sarı kırmızılılar ise ‘Hep birlikte şampiyonluğa’ yazısı ile Ankaragücü’ne taziye dileklerini ileten pankartı açtı. Maçı yaklaşık 22 bin 500 kişi izledi.







BB ERZURUMSPOR 1-1 GALATASARAY



STAT: Kazım Karabekir



HAKEMLER: Cüneyt Çakır (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)



BB ERZURUMSPOR: Sehic (xx) - Egemen (xxx) (Dk. 84 Kone (x), Leo (xx), Serkan (xxx), Lokman (xx), Emrah (xx) (Dk. 58 Taylan (xx), İbrahim (xxx), Eduok (xx) (Dk. 88 Tshabalala (x), Jasmin Scuk (xx), Obertan (xx), Rashad Muhammed (xxx)



GALATASARAY: Muslera (xx) - Marcao (xx), Semih (x) (Dk. 46 Linnes x), Luyindama (xx), Emre Taşdemir (xx), Selçuk (xx) (Dk. 69 Diagne (x), N'Diaye (xxx), Belhanda (xxx), Feghouli (xxx), Onyekuru (xx), Mitroglou (xx) (Dk. 76 Emre Akbaba x)



GOLLER: Dk. 18 Rashad Muhammed (BB Erzurumspor) - Dk. 62 Belhanda (Galatasaray)



SARI KARTLAR: Emre Taşdemir (Galatasaray)







MAÇTAN DAKİKALAR



6’ncı dakikada Emrah, Galatasaray ceza alanına sağdan girerken sert vurdu. Kaleci Muslera topu güçlükle kornere yumrukladı.



9'uncu dakikada orta sahadan aldığı pasla ilerleyen Rashad Muhammed, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Galatasaray defansı son anda topu kornere atarak tehlikeyi uzaklaştırdı.



13'üncü dakikada Onyekuru’nun pasıyla rakip ceza alanı önünde topla buluşan Belhanda’nın sert şutu az farkla auta gitti.



18'inci dakikada Emrah’ın havadan gönderdiği topla buluşan Rashad Muhammed, bir süre topla ilerledi ve sert vurdu. Meşin yuvarlak Muslera’nın solundan ağlara gitti: 1-0.



42’nci dakikada Jasmin Scuk’un kaptırdığı topla rakip ceza alanına giren N'Diaye, BB Erzurumspor ceza alanına girerken müsait durumdaki Feghouli’yi gördü. Bu futbolcunun şutunda top az farkla auta gitti.



İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



52’nci dakikada BB Erzurumspor ceza alanına giren Onyekuru müsait durumdaki Mitroglou’ya pas çıkardı. Bu futbolcunun pasıyla buluşan Belhanda, takımına eşitliği getiren golü attı: 1-1.



55’inci dakikada Eduok’un ceza alanına çıkardığı topu Galatasaray defansı ıskalayınca top Muhammed’in önünde kaldı. Muhammed’in vuruşunda kaleye giden topu son anda Marcao çıkardı.



64'üncü dakikada Jasmin Scuk, rakip ceza alanı önünde buluştuğu topa sert vurdu. Meşin yuvarlak üst direği yalayarak auta gitti.



78'inci dakikada Belhanda’nın sert şutunda defansa çarparak kaleye yönelen topu Sehic son anda kornere çeldi.



Maçta kalan dakikalarda her iki takım da eşitliği bozamayınca maç 1-1 sona erdi.