04 Mart 2019 Pazartesi17 C.Ahir 1440
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Günün AyetiAllah’a ibadet edin ve O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya, elinizin altındakilere iyilik edin. Şüphesiz Allah, kibirlenen ve övünen kimseleri sevmez.(Nisa, 4/36)
  • İslâm beş (temel) üzerine kurulmuştur: Allah’tan başka ilah olamadığına ve Muhammed (s.a.s)’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik etmek, ...(Al-Bukhari, “İman”, 2; Muslim, “İman”, 21)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:03Güneş 07:28Öğle 13:21İkindi 16:30Akşam 19:04Yatsı 20:23
    • 10°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 0°C Afyon
    • -4°C Ağrı
    • 0°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • -1°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 103.267 -1.21
  • Altın: 223,753 0.11
  • Dolar: 5,3756 0.74
  • Euro: 6,1210 0.81

ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

»
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Türkiye'ye gelecek. Jeffrey'nin, yarın Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret

Görüşmelerde, ABD'nin Suriye'den çekilme süreci ve Münbiç yol haritasının hayata geçirilmesi konularının ele alınması öngörülüyor.

 

Ankara ve Washington arasındaki temaslar kapsamında son olarak ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat-1 Mart'ta Ankara'da toplanmıştı.

Toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla, batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları ele alınmış, kurulacak güvenli bölgenin detayları ve terör örgütü YPG/PKK'ya verilen silahların nasıl geri alınacağı da değerlendirilmişti.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretABD'den Türkiye'ye kritik ziyaretABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, yarın Türkiye'ye gelecek. Jeffrey'nin, yarın Ankara'ya gelmesi, salı günü de Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki heyet ve askeri yetkililerle görüşmesi planlanıyor.
"AK Partili olsa bir dakika tutmam""AK Partili olsa bir dakika tutmam"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı sert bir dille eleştirerek, “AK Partili olsa bir dakika tutmam” dedi.
Binali Yıldırım'dan bir müjde dahaBinali Yıldırım'dan bir müjde dahaAK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul kartı olan ve İstanbul kartı kullanan, yaz kış adada oturanlara deniz ulaşımı bedava olacak. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
"Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş""Dostum olduğunu söyleyip oy devşirmeye çalışıyormuş"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'da düzenlenen mitingde Saadet Partisi'nden aday olan İdris Naim Şahin hakkında açıklamalarda bulundu.
Soylu'dan PKK'yı titretecek haberSoylu'dan PKK'yı titretecek haberİçişleri Bakanı Soylu, ''İnsansız hava aracına bir yazılım geliştirdik. Bundan sonra onların dağlarda yürümesi dahi mümkün olmayacak, kafalarını bile çıkaramayacaklar. "şeklinde konuştu.
Vatandaşa güzel haber! Artık 24 saat çalışacaklarVatandaşa güzel haber! Artık 24 saat çalışacaklarÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde artık belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz. "dedi.
  • Brunson'dan sürpriz karar: O ülkeyi seçti!03 Mart 2019 Pazar 10:15
  • "Cumhurbaşkanımızın talimatını bekliyoruz"03 Mart 2019 Pazar 08:25
  • Rumlar geri adım attı03 Mart 2019 Pazar 08:24
  • Binali Yıldırım'dan müjde: Ücretsiz olacak03 Mart 2019 Pazar 08:23
  • Erdoğan'dan 'Hindistan-Pakistan' krizi sonrası ilk açıklama!03 Mart 2019 Pazar 08:22
  • Marketlere zorunluluk geliyor03 Mart 2019 Pazar 08:20
  • İnşaatta yeni dönem!03 Mart 2019 Pazar 08:18
  • Dikkat çeken açıklama03 Mart 2019 Pazar 08:16
  • FETÖ'cülerin maaş farkları geri alınacak03 Mart 2019 Pazar 08:16
  • Pompalı tüfekle dehşet saçtı!03 Mart 2019 Pazar 08:14
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri