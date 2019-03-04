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Ülkeye geri dönüyor!

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Ülkeye geri dönüyor!
Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 23 Şubat'ta ayrıldığı Venezuela’ya döneceğini, pazartesi ve salı günü tüm ülkede gösteriler düzenleyeceklerini açıkladı.
Ülkeye geri dönüyor! Ülkeye geri dönüyor! Ülkeye geri dönüyor!

Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador’daki  temaslarının ardından yurt dışı yasağına rağmen terk ettiği Venezuela’ya geri  döneceğini duyurdu.

 

Venezuela’ya girişinde gözaltına alınma ihtimali de bulunan Guaido,  pazartesi ve salı günü tüm ülkede sokağa çıkacaklarını belirterek, muhaliflerden,  yapacakları duyuruları takip etmelerini istedi

Guaido, 23 Şubat’ta Venezuela’ya “insani yardım” sokma girişimleri  kapsamında gittiği sınırdan Kolombiya'ya geçmişti.

 

Kolombiya’nın ardından Brezilya, Paraguay, Arjantin’i ziyaret eden  Guaido, Ekvador’a geçerek bazı ziyaretler yapmıştı. 

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kabul etmeyen  Guaido, ABD’nin yanı sıra birçok batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini  alıyor.

Sınırda yaşananlar

Guaido, 22 Şubat’ta Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta  kentinde İngiliz iş insanı Richard Branson’un sponsorluğunda düzenlenen “insani  yardım” konserine katılmıştı.

"İnsani yardım" adı altında gerçekleştirilen ABD yardımlarının  yüklendiği kamyonlar, Venezuela güvenlik güçleri tarafından engellenmişti.

Kamyonların 2’si kentin kuzeyindeki Francisco de Paula Santander  Uluslararası Köprüsü üzerinde yakılırken, hiçbir araç Venezuela’ya girememiş, ABD  ve Kolombiya kamyonların yakılmasından Maduro’yu ve güvenlik güçlerini sorumlu  tutmuştu.

Kamyonların göstericiler tarafından yakıldığına dair görüntüler ortaya  koyan Venezuela tarafı ise ayrıca araçlarda “insani yardım” malzemesinin yanı  sıra sokak olaylarında kullanılmak üzere gaz maskesi, çelik tel ve çivi gibi  materyallerin taşındığını öne sürmüş ve bu yönde görseller yayımlamıştı.

Muhalifler Kolombiya polisinin herhangi bir müdahalesi ile  karşılaşmadan Cucuta kentinde 23 Şubat’ta gün boyu Venezuela tarafına taş, cam,  molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırmış, Venezuela Bolivarcı Ulusal  Muhafız (GNB) birimi mensupları ise göz yaşartıcı gaz ve aralıklarla plastik  mermi kullanarak saldırganlara karşılık vermişti.

700'ü aşkın firar 116 ihraç

Venezuela güvenlik güçleri arasında o gün başlayan firarlarda son  rakam Kolombiya göç idaresi Migracion Colombia’nın paylaştığı rakamlara göre  700’ü aşmış, Venezuela hükümeti ise dün aldığı bir kararla 1 tümgeneral ve 3  albayın da aralarında bulunduğu 116 askerin "vatana ihanet" ve "firar"  suçlamasıyla ordudan ihraç etmişti.

Venezuela krizi

Venezuela'da çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı  Juan Guaido, kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere  Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama,  Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmış, son olarak  Avrupa Parlamentosu da aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela  Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelerken, Maduro da  gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak  ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da gelişmeler üzerine Venezuela'ya asker  göndermeyi seçeneklerden biri olarak göstermişti.

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