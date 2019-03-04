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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın
Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi bir konakta çıkan yangın bitişikteki iki konağa sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale etti.
Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangın

Ankara'da tarihi Hamamönü bölgesinde restoran olarak işletilen konakta yangın çıktı.

Altındağ'a bağlı Hamamönü Çarşısı'ndaki Sarıkadın Sokak'ta kafe restoran ve kına evi olarak kullanılan iki katlı restore edilmiş konakta henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bitişikteki iki tarihi konağa daha sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede büyüyen yangının çevredeki binalara sıçrama ihtimaline karşı takviye ekip istendi.

Kurtuluş bölgesinden gelen ekiplere, Siteler ve merkez istasyonundan gelen çok sayıda itfaiye ekibi destek verdi.

Alevler yangının çıktığı ahşap konağın her yanını sararken, bitişikteki binaların çatı ve bazı bölümleri de alev aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında tarihi konak tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevlerin sıçradığı bitişikteki konaklarda da hasar meydana geldi.

Yangın sırasında rüzgarın etkisiyle bölgedeki binalar yoğun dumanın etkisi altında kaldı.

İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

- Başkentin en eski yerleşim yeri

Ankara'nın en eski yerleşim yeri olan tarihi Hamamönü bölgesinde çok sayıda bina 2006 yılında yapılan restorasyon çalışmalarıyla yenilenmişti.

Yaklaşık 250 yapının bulunduğu bölge, yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekerken, restore edilen tarihi evler; kafe, restoran ve el emeği ürünlerin satıldığı yerler olarak turizme kazandırılmıştı.

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Başkentte tarihi Hamamönü'nde yangınBaşkentte tarihi Hamamönü'nde yangınAnkara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hamamönü'nde restoran olarak işletilen tarihi bir konakta çıkan yangın bitişikteki iki konağa sıçradı. İtfaiye ekipleri müdahale etti.
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