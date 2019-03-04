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Projeleri mahreme uçurmuşlar

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Projeleri mahreme uçurmuşlar
Şüpheli Baheddin E: Diğer gruptaki arkadaşlarım da projelerini anlatırdı. Bizden aldıkları bilgilerle diğer kurumdan aldıkları bilgileri birleştirerek kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum
Projeleri mahreme uçurmuşlar Projeleri mahreme uçurmuşlar Projeleri mahreme uçurmuşlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün ASELSAN'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada şüpheli Baheddin E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Şüpheli Baheddin E. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldı.

İddianamede örgütün ASELSAN imamlarından Ekrem Oğuz Ülker tarafından 16 kez sabit hatlardan arandığı tespit edilen Baheddin E'nin diğer dosya şüphelileriyle ardışık aramasının olduğu da belirlendi.

ASELSAN'da MGEO (Mikro Elektronik Güdüm Elektro Optik) biriminde çalıştığını söyleyen Bahaeddin E, son mahrem imamının Muhammet kod adlı örgüt elemanı olduğunu, ayda iki defa yapılan toplantıların akşam saat 20.00'de başladığını ve yaklaşık üç saat sürdüğünü ifade etti.

Kod adının Barış olduğunu kaydeden Baheddin E. "Bu toplantılara özellikle cep telefonlarımızı getirmememizi Muhammet isimli şahıs söylerdi. Muhammet, kurum içerisinde tabiri caizse fişleme yapmamızı istiyordu" diye konuştu. Baheddin E., örgüte projelerle ilgili nasıl bilgi sızdırdığını da anlattı.

ASELSAN'daki projesinin TARP denilen F16 uçaklarına uzaktan görüntü alabilmesini sağlamak amacıyla kamera entegrasyon sistemiyle ilgili olduğunu ifade eden Baheddin E. "Muhammet, bana genel hatları ile projenin ne durumda olduğu, nasıl yürütüldüğü konuları ile ilgili bilgiler vermemi istemişti. Ben de genel hatları ile kendisine anlatmıştım. Diğer gruptaki arkadaşlarım da projelerini genel hatları ile anlatırdı" dedi. Baheddin E, şunları söyledi: Tahminim, bu projelerin diğer kurumdaki irtibatını sağlayarak bizden aldığı bilgilerle diğer kurumdan aldığı bilgileri birleştirerek kendi amaçları doğrultusunda kullandıklarını düşünüyorum. Muhammet'in darbe girişiminden iki üç gün sonra tekrar evine geldiğini ve 'Bizim darbe ile ilgimiz yok, görüşmelerin devam etmesini istiyoruz' dediğini aktaran şüpheli, onu küfrederek kovduğunu dile getirdi. Baheddin E. örgüte bağış, himmet, kurban adı altında aylık 300-400 TL maddi yardımda bulunduğunu da aktardı.

Türkiye gazetesi

 

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