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Aday olacak mı?

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Aday olacak mı?
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanlık seçimlerinde aday olacağı iddiaları hakkında bir açıklama yaptı.
Aday olacak mı? Aday olacak mı? Aday olacak mı?


Sporx'e konuşan Aziz Yıldırım, TFF Başkanlığı gibi bir düşüncesinin olmadığını ifade ederek; kendisini bu göreve layık gören herkese teşekkürlerini iletti.

TFF Başkanlığı için adının geçtiği haberleri takip ettiğini belirten Yıldırım, "Son günlerde yazılı, görsel ve sosyal medyada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı'na aday olacağım veya aday gösterileceğime dair bir takım haberler ve bu haberler doğruymuşçasına ismim etrafında bir takım tartışma ve yorumların yer aldığını takip etmekteyim. Öncelikle, bu denli önemli bir makama yakıştırılmış olmam, Türk Futbolu'nun devasa sorunlarına çözüm üretebilme noktasında, çözüm formülü olarak görülüyor olmam nedeniyle kamuoyuna şükranlarımı sunarım" dedi.

GURURLA BELİRTMEK İSTERİM Kİ...

TFF Başkanlığına yakıştırılmasından dolayı kıvanç duyduğunu sözlerine ekleyen Yıldırım, "Ben, ömrümün 20 yıl gibi çok uzun bir dönemini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, sporun ve sosyal hayatın her alanında lider bir pozisyonda olabilmesi için çaba ve çalışmalar içerisinde geçirdim. Bu süreçte, kulübüme kazandırdığım bir çok maddi ve manevi değerin yanı sıra, çalışma arkadaşlarımla birlikte Türk Sporu'nun da gelişimi, dönüşümü ve değişimi için önemli katkılarda bulundum. Bu süreçte, özel hayatımda, özgürlüğümü kaybetmek dahil çok ağır bedeller ödemek zorunda kaldım. Bunlar karşılığında ise hiçbir zaman özel bir takdir ya da teşekkür beklemedim. Bu itibarla, bugün şahsımın, gerek Fenerbahçeliler, gerekse diğer kulüp taraftarları tarafından TFF Başkanlığı'na yakıştırılması Türk Sporu'na harcamış olduğum çaba ve içinde bulunduğum hizmetlerimden dolayı bana verilebilecek değerli bir paye olduğunu gururla belirtmek isterim" şeklinde konuştu.

SPORUN İÇERİSİNDE AKTİF YER ALMAYACAĞIM

Türk sporunda aktif olarak görev almamayı düşündüğünü vurgulayan Yıldırım, "Ancak bundan önce de her vesile ile ifade ettiğim üzere, özelde Türk Futbolu'nda, genelde Türk Sporu'nda hayata geçirmeyi düşündüğüm pek çok hayalim ve düşüncem olsa da, büyük onur, şeref ve gurur duyarak yaşadığım 20 yıllık Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanlığı'nın ardından sporun herhangi bir noktasında aktif olarak yer almayı düşünmüyorum. Sahip olduğum Fenerbahçeli kimliği ile bundan sonra Türk Sporu'nda yapabileceğim tek görev, vazgeçilmez sevdam olan Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tutkulu bir taraftarı olarak Fenerbahçe Spor Kulübü'nün her alanda daha ileride, lider olarak görebilmek, elde edeceği başarılarla gururlanmak olacaktır.Kamuoyunu, bu spekülatif konu ile daha fazla meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapmayı zorunlu buluyor, şahsımı söz konusu mevkiye layık bulan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. (Sporx)

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